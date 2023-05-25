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Политика ,  
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Су-27 и Су-35 перехватили бомбардировщики США над Балтикой

Истребители Су-27 и Су-35 сопроводили два бомбардировщика США над Балтийским морем
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Истребитель Су-27 (Фото: Минобороны России)

Российские истребители Су-27 и Су-35 сопроводили два стратегических бомбардировщика В-1В США над Балтийским морем, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве утверждают, что американские военные самолеты приближались к российской границе. После сопровождения бомбардировщиков Су-27 и Су-35 вернулись на аэродром базирования.

«Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено», — подчеркнули в Минобороны.

Два бомбардировщика В-1В перехватывали в небе над Балтийским морем и 23 мая, тогда их сопроводил один российский Су-27. Пентагон позже уточнил, что полет американских самолетов проходил в рамках «давно запланированных учений в Европе», а взаимодействие с истребителем России было безопасным и профессиональным.

Российские власти регулярно сообщают о перехвате американских самолетов и дронов как у северных, так и у восточных границ государства. В середине марта европейское командование ВС США сообщило, что российские Су-27 над Черным морем сбросили топливо на беспилотный аппарат MQ-9, который вел разведку над международными водами. При этом, по заявлению американской стороны, один из истребителей задел винт беспилотника, после чего тот пришлось затопить.

В Минобороны России заявили, что Су-27 не вступали в контакт с MQ-9. По данным российской стороны, дрон «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». В ведомстве также сказали, что пилоты Су-27 предотвратили нарушение дроном «границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции».

Теги
истребители Су-27 Су-35 бомбардировщики США Балтийское море

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