Российский Су-27 перехватил два американских бомбардировщика над Балтикой

Российский истребитель Су-27 перехватил два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в небе над Балтийским морем, сообщило Минобороны.

«23 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации две воздушные цели. Для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что экипаж российского истребителя классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. После удаления бомбардировщиков от российской границы Су-27 вернулся к месту базирования, нарушения государственной границы России допущено не было, заявили в министерстве.

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