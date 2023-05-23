Пентагон назвал профессиональным взаимодействие бомбардировщиков с Су-27

Бомбардировщик B-1 (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Полет бомбардировщиков B-1 над Балтикой был запланирован в рамках учений, взаимодействие с российскими Военно-воздушными силами было безопасным и профессиональным. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, трансляция которого шла в Twitter.

Он отметил, что бомбардировщики появились над Балтикой в рамках «давно запланированных учений в Европе». Он назвал действия B-1 маневрами.

Вечером 23 мая Минобороны России сообщило, что над акваторией Балтийского моря «были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации две воздушные цели». Для недопущения нарушения границы им навстречу был поднят истребитель Су-27. Экипаж истребителя классифицировал цели как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США и занял установленную зону дежурства в воздухе, а после того, как боевые самолеты улетели от госграницы, вернулся на аэродром базирования.

Бомбардировщик B-1 Lancer — американский сверхзвуковой стратегический боевой самолет. Он стоит на вооружении Военно-воздушных сил США с июля 1985 года. В модификации B-1B применяются технологии радиолокационной малозаметности, также увеличена скорость передвижения бомбардировщика.