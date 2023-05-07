Минобороны Румынии обвинило Россию в перехвате польского самолета

Российский истребитель Су-35 сопроводил польский самолет L410 Turbolet над Черным морем, говорится в заявлении на сайте Минобороны Румынии.

В ведомстве заявили, что днем 5 мая, около 13:20 (время совпадает с мск) польский самолет патрулировал в международном воздушном пространстве в сотрудничестве с румынскими пограничниками под эгидой Frontex (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ). Когда борт находился примерно в 60 километрах к востоку от воздушного пространства Румынии, его сопроводил российский Су-35, утверждают в Бухаресте.

Минобороны Румынии заявило, что истребитель совершил «агрессивные и опасные маневры» около польского самолета, которые «вызвали повышенный уровень турбулентности и привели к серьезным трудностям в управлении польским самолетом». По этой причине Объединенный центр воздушных операций в Торрехоне приводил в состояние тревоги два боевых самолета ВВС Румынии и два самолета ВВС Испании, сказано в сообщении.

Экипаж польского самолета выровнял борт и посадил его в аэропорту имени Михаила Когэлничану к северо-западу от Констанцы спустя полчаса, добавили в Минобороны Румынии. В результате, по информации ведомства, никто из членов экипажа польского самолета не пострадал.

Российское Минобороны о сопровождении Су-35 польского самолета не сообщало.

Российские военные ранее неоднократно отчитывались о том, как истребители сопровождают иностранные военные самолеты над Балтийским, Баренцевым и Черным морями. В Минобороны при этом подчеркивали, что полеты самолетов ВКС проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.