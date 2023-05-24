EUObserver узнал о планах ЕС ввести санкции против Шора и Плахотнюка

Владимир Плахотнюк (Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости)

Евросоюз собирается в ближайшее время ввести санкции против пяти граждан Молдавии. Среди них — вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер, бизнесмены Илан Шор и Владимир Плахотнюк, пишет EUObserver со ссылкой на санкционный список.

В Брюсселе, по его данным, считают Шора, осужденного на 15 лет лишения свободы и бежавшего за границу, и Плахотнюка организаторами «пророссийского переворота». Таубер же помогала копить «ножи, легковоспламеняющиеся вещества и кинжалы» для использования на митингах», пишет портал.

Перечень лиц, против которых планируется ввести санкции, послы ЕС согласовали 22 мая, утверждает издание.

Бизнесмен Владимир Плахотнюк, бывший вице-председатель молдавской Демократической партии и экс-депутат, находится в розыске в Молдавии и России. Он заочно арестован в России с декабря 2017 года по обвинению в покушении на убийство. Ему предъявлено заочное обвинение, а также его обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Как и Шор, он находится под санкциями США с октября прошлого года.

Таубер — вице-председатель молдавской оппозиционной партии «Шор». В Молдавии она проходит в качестве обвиняемой по двум уголовным делам о незаконном финансировании партии организованной преступной группой и фальсификации финансовых документов. Суд в январе избрал Таубер меру пресечения в виде временного освобождения под судебный контроль, но в начале марта ее задержали в аэропорту Кишинева за нарушение условий меры пресечения. Она находится под арестом.

В мае кандидат партии «Шор» Евгений Гуцул победила на выборах главы АТО Гагаузия. Результаты утвердила избирательная комиссия, но в здание приехали сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии и провели обыск. Это связано с уголовным делом о подкупе избирателей, пояснили в ведомстве. В ответ жители Гагаузии собрались на митинг у здания ЦИК и потребовали прекратить давление на избирком. 22 мая аппеляционный суд признал итоги голосования в пользу «Шор».