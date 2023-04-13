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Лидера молдавской партии «Шор» приговорили к 15 годам

Лидера оппозиционной молдавской партии «Шор» Илана Шора приговорили к 15 годам тюрьмы
Против Илана Шора в Молдавии заведено несколько уголовных дел, он бежал из страны несколько лет назад. По словам президента Майи Санду, суд приговорил Шора еще к 15 годам тюрьмы, его имущество будет конфисковано
Илан Шор
Илан Шор (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Апелляционный суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы лидера молдавской оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, его активы будут конфискованы, сообщила президент Молдавии Майя Санду в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской).

«Шор проведет 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда, а его активы будут конфискованы. Такое решение сегодня принял Апелляционный суд», — написала Санду.

По ее словам, решение суда было принято в ответ на требование граждан вернуть выведенные из трех банков средства и наказать виновных.

Илан Шор — бизнесмен и супруг российской певицы Жасмин. В 2017 году его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве и «краже миллиарда». Защита обжаловала приговор, а сам Шор в 2019 году бежал за границу. Он объявлен в международный розыск.

Впервые по делу об отмывании денег Шора арестовали в 2015 году. Его обвинили в хищении примерно $1 млрд из трех молдавских банков: Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. За несколько дней до выборов в 2014 году эти три банка выдали неизвестным лицам сумму из бюджетных средств, примерно равную 12,5% ВВП всей Молдавии, считает следствие. Тем не менее уже через два дня бизнесмена отпустили на свободу.

Защита Шора сочла приговор слишком суровым и намеревалась обжаловать его. «На протяжении рассмотрения дела в суде мы доказали, что если ущерб и был, то это 2,6 млрд леев (около $142 млн. — РБК)», — говорил адвокат Шора Денис Уланов.

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В 2017 году Шора приговорили к 7,5 года тюрьмы, но он остался на свободе, так как приговор считается вступившим в силу только после рассмотрения в Апелляционной палате Молдавии. Апелляционная палата регулярно откладывала рассмотрение его дела и так и не начала процесс. За это время Шор создал партию своего имени и стал депутатом парламента, однако позже покинул страну.

Несмотря на уголовное дело против Шора, основанная им партия продолжала свою деятельность. На парламентских выборах 2021 года партия получила шесть мест, уступив пропрезидентской «Действие и солидарность» (63 места) и блоку социалистов и коммунистов (32 места).

Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит Владимир Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине его обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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