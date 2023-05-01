В аэропорту Кишинева задержали замглавы молдавской партии «Шор»

Таубер задержали после выхода кандидата от партии «Шор» во второй тур выборов главы Гагаузии. Ей вменяют нарушение условий меры пресечения. Политика задержали в аэропорту Кишинева по пути в Тель-Авив

Марина Таубер (Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости)

Вице-председателя молдавской оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер задержали в аэропорту Кишинева, сообщает республиканская антикоррупционная прокуратура.

«Сегодня утром Марина Таубер была задержана в международном аэропорту Кишинева по пути в Тель-Авив, Израиль, через Стамбул. <...> Задержание произведено на основании постановления прокурора», — сказано в заявлении.

Основанием послужило нарушение Таубер условий меры пресечения, заявили в прокуратуре. 28 апреля ведомство обратилось в суд с требованием заменить ей условное освобождения под судебным контролем на предварительный арест из-за нарушения этих условий. На следующий день Таубер попросила отложить заседание, так как ей нужно было поехать в Израиль, сказано в сообщении.

«Учитывая, что обвиняемая уже несколько раз нарушала условия, поставленные судьями, прокуратура сочла необходимым задержать <...> [ее] в аэропорту», — объяснили задержание в ведомстве. «Существует значительный риск», что Таубер скроется от органов уголовного розыска, считают в прокуратуре.

5 января апелляционная инстанция оставила в силе избранную для Таубер меру пресечения в виде временного освобождения под судебный контроль. При этом политика обязали соблюдать ряд условий. Среди них:

запрет покидать место проживания без разрешения суда.

запрет на общение с лицами, имеющими отношение к уголовному делу.

Также Таубер попросили передать суду паспорт.

Защита Таубер пыталась оспорить назначение ей такой меры пресечения, но суд отклонил требование. Тогда адвокаты подали в суд еще одну жалобу. Суд принял ее к рассмотрению, а сама Таубер больше не должна была придерживаться ограничений.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство обвинения о замене меры пресечения Таубер, заключили в прокуратуре.

Незадолго до задержания Таубер Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Гагаузии (автономный регион в составе Молдавии) объявила результаты первого тура выборов главы региона. Во второй тур голосования вышли кандидат от партии «Шор» Евгения Гуцул и независимый кандидат, поддерживаемый Социалистической партией Республики Молдова (ПСРМ) Григорий Узун.

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