Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
В городе Борзя Забайкалького края загорелись жилые здания. Видео Общество, 11:25
Социальный лифт, олимпиады и школа: как поступить в нужный вуз Специальный проект, 11:23
В аэропорту Кишинева задержали замглавы молдавской партии «Шор» Политика, 11:22
В Забайкальском крае загорелись десять домов Общество, 11:14
Непомнящий сохранил второе место в рейтинге FIDE после чемпионского матча Спорт, 10:59
Медведев заявил о провале Маском задания из-за удаленных постов в Twitter Политика, 10:48
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 10:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В НХЛ установили рекорд по гостевым победам в раунде Кубка Стэнли Спорт, 10:36
Командующий Сухопутными войсками ВСУ сообщил о контратаках в Бахмуте Политика, 10:27
Недетские амбиции: зачем Roblox нужна взрослая аудитория — Fast Company Pro, 10:24
Лидер сборной России по плаванию сменила спортивное гражданство Спорт, 10:17
Тренер «Ливерпуля» получил травму во время празднования победного гола Спорт, 10:10
Володин предложил ФНС взять на особый контроль коучей из соцсетей Бизнес, 10:08
Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам Политика, 10:06
Политика ,  
0 

В аэропорту Кишинева задержали замглавы молдавской партии «Шор»

Замглавы молдавской партии «Шор» Таубер задержали в аэропорту Кишинева
Таубер задержали после выхода кандидата от партии «Шор» во второй тур выборов главы Гагаузии. Ей вменяют нарушение условий меры пресечения. Политика задержали в аэропорту Кишинева по пути в Тель-Авив
Марина Таубер
Марина Таубер (Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости)

Вице-председателя молдавской оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер задержали в аэропорту Кишинева, сообщает республиканская антикоррупционная прокуратура.

«Сегодня утром Марина Таубер была задержана в международном аэропорту Кишинева по пути в Тель-Авив, Израиль, через Стамбул. <...> Задержание произведено на основании постановления прокурора», — сказано в заявлении.

Основанием послужило нарушение Таубер условий меры пресечения, заявили в прокуратуре. 28 апреля ведомство обратилось в суд с требованием заменить ей условное освобождения под судебным контролем на предварительный арест из-за нарушения этих условий. На следующий день Таубер попросила отложить заседание, так как ей нужно было поехать в Израиль, сказано в сообщении.

«Учитывая, что обвиняемая уже несколько раз нарушала условия, поставленные судьями, прокуратура сочла необходимым задержать <...> [ее] в аэропорту», — объяснили задержание в ведомстве. «Существует значительный риск», что Таубер скроется от органов уголовного розыска, считают в прокуратуре.

5 января апелляционная инстанция оставила в силе избранную для Таубер меру пресечения в виде временного освобождения под судебный контроль. При этом политика обязали соблюдать ряд условий. Среди них:

  • запрет покидать место проживания без разрешения суда.
  • запрет на общение с лицами, имеющими отношение к уголовному делу.

Также Таубер попросили передать суду паспорт.

Читайте на РБК Pro
8 ошибок в питании, которые совершают все после 50 лет
ФНС взялась всерьез. Что ждет Блиновскую и других блогеров России
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Гайд для релоканта: как действовать, чтобы избежать проблем с налоговой

Защита Таубер пыталась оспорить назначение ей такой меры пресечения, но суд отклонил требование. Тогда адвокаты подали в суд еще одну жалобу. Суд принял ее к рассмотрению, а сама Таубер больше не должна была придерживаться ограничений.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство обвинения о замене меры пресечения Таубер, заключили в прокуратуре.

Незадолго до задержания Таубер Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Гагаузии (автономный регион в составе Молдавии) объявила результаты первого тура выборов главы региона. Во второй тур голосования вышли кандидат от партии «Шор» Евгения Гуцул и независимый кандидат, поддерживаемый Социалистической партией Республики Молдова (ПСРМ) Григорий Узун.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Молдавия задержание Кишинев оппозиция Выборы
Материалы по теме
ЕС создал механизм для санкций за подрыв суверенитета Молдавии
Политика
Песков заявил, что Молдавия «дрейфует» в сторону русофобии
Политика
Глава Гагаузии в Молдавии разрешила использовать георгиевскую ленту
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter