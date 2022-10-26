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Война санкций ,  
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США ввели санкции против Игоря Чайки и Жасмин

США ввели санкции против сына бывшего генпрокурора России Игоря Чайки
Бизнесмена Игоря Чайку США подозревают в попытке повлиять на внутреннюю политику Молдавии. По той же причине под санкции попал лидер оппозиционной молдавской партии Илан Шор. Российская певица Жасмин — его жена
Игорь Чайка
Игорь Чайка (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Вашингтон ввел санкции против российского бизнесмена Игоря Чайки, сына полпреда президента в СКФО и бывшего генпрокурора Юрия Чайки, сообщил Минфин США. Компания Чайки-младшего «Хартия» тоже оказалась в списке.

В ведомстве утверждают, что предприниматель «во взаимодействии с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым разработал подробный план по дискредитации президента Молдавии Майи Санду и возвращению Молдавии в сферу влияния России». Санкции также введены против некоторых «соратников Чайки»: Ивана Заворотного (в список внесены его ООО «Агро-Регион» и «Золотой век»), Юрия Гудилина, Ольги Грак и Леонида Гонина. Они «были советниками бывшего президента Молдавии Игоря Додона» во время выборов 2020 года. Вашингтон считает их причастными к попыткам повлиять на итоги голосования «в пользу Российской Федерации». Журналисты RISE Moldova в 2020 году опубликовали расследование, в котором Гудилин, Гонин и Грак названы в числе российских политтехнологов, участвовавших в предвыборной кампании.

Под санкции попали молдавские бизнесмены и политики Владимир Плахотнюк и Илан Шор, возглавляемая последним партия «Шор», а также его жена — певица, заслуженная артистка России Жасмин (Сара Шор).

По версии американского Минфина, Шор «сотрудничал с россиянами для создания политического альянса, чтобы контролировать парламент Молдавии, который затем должен был поддержать несколько законопроектов в интересах Российской Федерации». Плахотнюк попал под санкции за участие в коррупционных схемах.

Под ограничениями оказались юридические лица:

  • Национальная инжиниринговая корпорация,
  • «БМ Проект-Экология»,
  • «Аква Солид»,
  • «Экогрупп»,
  • «Инновации света»,
  • «Инжиниринг.РФ»,
  • «Межмуниципальное АТП»,
  • «Регион-Комфорт».
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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
США санкции Игорь Чайка
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