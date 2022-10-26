США ввели санкции против Игоря Чайки и Жасмин
Вашингтон ввел санкции против российского бизнесмена Игоря Чайки, сына полпреда президента в СКФО и бывшего генпрокурора Юрия Чайки, сообщил Минфин США. Компания Чайки-младшего «Хартия» тоже оказалась в списке.
В ведомстве утверждают, что предприниматель «во взаимодействии с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым разработал подробный план по дискредитации президента Молдавии Майи Санду и возвращению Молдавии в сферу влияния России». Санкции также введены против некоторых «соратников Чайки»: Ивана Заворотного (в список внесены его ООО «Агро-Регион» и «Золотой век»), Юрия Гудилина, Ольги Грак и Леонида Гонина. Они «были советниками бывшего президента Молдавии Игоря Додона» во время выборов 2020 года. Вашингтон считает их причастными к попыткам повлиять на итоги голосования «в пользу Российской Федерации». Журналисты RISE Moldova в 2020 году опубликовали расследование, в котором Гудилин, Гонин и Грак названы в числе российских политтехнологов, участвовавших в предвыборной кампании.
Под санкции попали молдавские бизнесмены и политики Владимир Плахотнюк и Илан Шор, возглавляемая последним партия «Шор», а также его жена — певица, заслуженная артистка России Жасмин (Сара Шор).
По версии американского Минфина, Шор «сотрудничал с россиянами для создания политического альянса, чтобы контролировать парламент Молдавии, который затем должен был поддержать несколько законопроектов в интересах Российской Федерации». Плахотнюк попал под санкции за участие в коррупционных схемах.
Под ограничениями оказались юридические лица:
- Национальная инжиниринговая корпорация,
- «БМ Проект-Экология»,
- «Аква Солид»,
- «Экогрупп»,
- «Инновации света»,
- «Инжиниринг.РФ»,
- «Межмуниципальное АТП»,
- «Регион-Комфорт».