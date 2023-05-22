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Пушилин сообщил о начале разминирования Артемовска

Пушилин: предварительное разминирование Артемовска началось после взятия российской армией
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские военные начали разминирование Артемовска (украинское название города — Бахмут), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас проходит <...> предварительное разминирование, то есть проверка тех или иных объектов на взрывоопасные предметы», — уточнил он. Пушилин отметил, что полное разминирование города — это «очень кропотливая и сложная работа, с учетом масштабов тех боевых действий, которые там проходили».

Кроме того, военным необходимо проверить все места, где могут находиться гражданские лица. Только после этого можно будет говорить о начале оценки состояния всех сооружений и восстановлении города, сказал Пушилин.

Бои за Артемовск шли несколько месяцев. 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном контроле над городом. На следующий день эту информацию подтвердило Минобороны. С 25 мая начнется вывод военных ЧВК из города, позиции передадут российским военным, объявлял Пригожин.

Украинская сторона взятие города российскими военными не признала. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 20 мая заявила, что ситуация в Бахмуте «критическая», но бои продолжаются, украинские силы контролируют «определенные промышленные и инфраструктурные объекты» и частный сектор района Самолет на юго-западе города. Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая говорил, что бойцы ВСУ еще находятся в Бахмуте.

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Артёмовск (Бахмут) Денис Пушилин ДНР разминирование
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