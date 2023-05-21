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Пригожин опроверг слова Зеленского о ситуации в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: в Артемовске нет ни одного украинского военного
Боец ЧВК &laquo;Вагнер&raquo; на позиции в Артемовске
Боец ЧВК «Вагнер» на позиции в Артемовске (Фото: РИА Новости)

В Артемовске (Бахмуте) нет ни одного украинского военного, слова президента Владимира Зеленского о продолжающихся боях за город не соответствуют действительности. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, аудиозапись разместила его пресс-служба.

«В населенном пункте Бахмут нет ни одного украинского военного по той причине, что мы перестали брать пленных. <...> Бахмут взят полностью. <...> Поэтому Владимир Александрович лукавит. Либо он не в курсе, что происходит на земле», — заявил Пригожин.

Пригожин объявил о полном контроле над городом 20 мая. Операция по взятию города длилась 224 дня. С 25 мая начнется вывод военных ЧВК из города, позиции передадут армии.

Минобороны сообщило, что город был взят «штурмовыми отрядами «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск». Президент Владимир Путин поздравил ЧВК и армию со взятием города, а также пообещал, что «все отличившиеся будут представлены к государственным наградам».

Однако 21 мая Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что в городе остались украинские военные. «Украинские военные находятся в Бахмуте, они выполняют очень важную задачу. Где именно они находятся, я называть не буду», — сказал он.

Теги
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Владимир Зеленский Украина Артёмовск (Бахмут) Военная операция на Украине
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