Байден и Маккарти не достигли соглашения по потолку госдолга
Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти не смогли договориться по потолку госдолга, сообщает Reuters.
В начале встречи с Маккарти в Белом доме Байден предупредил, что, если Соединенные Штаты объявят дефолт по своему госдолгу, «американский народ испытает настоящий удар по своему экономическому благополучию — и остальной мир тоже». «Нам нужно сократить расходы», — сказал он, добавив, что, несмотря на разногласия, настроен оптимистически.
Спикер оценил разговор как «продуктивный», но отметил, что соглашения достичь не удалось. При этом Маккарти считает, что договориться все-таки получится.
Конгрессмен упрекнул американского лидера в том, что тот не приглашал его в Белый дом в течение нескольких месяцев, чтобы обсудить потолок госдолга. Он повторил, что республиканцы в палате представителей не согласятся на повышение налогов ради сокращения дефицита, как предложил Байден, а также исключил сокращение расходов Пентагона. Кроме того, Маккарти возражает против краткосрочного увеличения потолка долга.
По его словам, он и Байден будут разговаривать каждый день, пока не придут к соглашению.
Соединенные Штаты сейчас вплотную подошли к первому в своей истории дефолту. В январе госдолг страны достиг потолка в $31,4 трлн. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что, если конгресс не повысит потолок или не приостановит его действие, уже к 1 июня у государства могут закончиться средства для обслуживания долга.
Байден и демократы призывают конгресс повысить лимит без каких-либо условий. Республиканцы, контролирующие палату представителей, отказываются одобрять повышение потолка без сокращения бюджетных расходов. Выйти из тупика им пока не удалось.