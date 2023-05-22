Белгородский губернатор Гладков: в результате нападения диверсантов ранены восемь человек

Гладков сообщил о восьми пострадавших при нападении диверсантов

Ситуация в приграничном Грайворонском городском округе «продолжает оставаться крайне напряженной», его покинула большая часть населения, сообщил губернатор Белгородской области. В регионе объявлен режим КТО

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В результате нападения диверсантов в Белгородской области пострадали восемь человек, погибших среди мирных жителей нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе трансляции, которая велась на его странице во «ВКонтакте».

Ситуация в приграничном Грайворонском городском округе, который подвергся нападению, «продолжает оставаться крайне напряженной», заявил губернатор, сообщив, что прибыл в округ.

«Завершаем подомовой обход сейчас в приграничных селах и самого Грайворона. Большая часть населения покинула территорию. У кого нет возможности, помогаем на своем транспорте. У кого есть возможность, покидает на личном транспорте», — сказал он.

Гладков пообещал обеспечить порядок в оставленных домах и сохранность имущества. Для покинувших округ подготовлены пункты временного размещения, добавил он.

Губернатор напомнил, что в Белгородской области введен режим контртеррористической операции (КТО) с «достаточно большим количеством ограничений». Среди них: проверки документов, ограничение движения транспорта, приостановка деятельности опасных предприятий, отселение жителей из отдельных районов, приостановка опасных производств и оказания услуг связи, проверки документов, ограничение движения транспорта и пешеходов, особый режим оборота алкоголя.

Последние звонки в регионе, запланированные на 23 мая, проведут в дистанционном формате, уточнил Гладков.

Грайворон — административный центр Грайворонского района Белгородской области и самый западный город региона. Он расположен в нескольких километрах от границы с Украиной.

Обстрел Грайворонского городского округа начался 22 мая с 9 утра, сообщал Гладков. Позже он заявил, что на территорию области зашла украинская диверсионная группа. Под обстрелы попали Грайворон, а также села Глотово, Антоновка, Козинка, Гора-Подол и Замостье.

По словам Гладкова, «меры по ликвидации противника» предпринимают вооруженные силы, Погранслужба, ФСБ и Росгвардия. «Надеюсь, что в ближайшее время наши военные завершат выполнение поставленных задач и территория Белгородской области будет очищена от врага», — сказал губернатор в ходе трансляции.

Нападение диверсантов прокомментировали в Кремле. Целью атаки является «попытка минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска», считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Минобороны объявило о взятии города под контроль накануне. Киев это не подтверждает.