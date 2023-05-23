Власти отселили жителей девяти населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области из-за КТО отселили жителей девяти населенных пунктов

Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области после ввода режима контртеррористической операции (КТО) «фактически отселили» жителей девяти населенных пунктов. Это город Грайворон, села Новостроевка, Горьковское, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора-Подол, Замостье и Сподарюшино, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В регионе, по словам губернатора, продолжается «зачистка последствий» захода на российскую территорию украинской диверсионно-разведывательной группы.

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