Нижегородский губернатор отказался дать прогноз по выписке Прилепина

Нижегородский губернатор Никитин: прогнозов по дате выписке Прилепина из больницы пока нет

Глеб Никитин и Захар Прилепин (слева направо) (Фото: ТАСС)

Врачи пока не дают прогнозов по дате выписки писателя Захара Прилепина из больницы после покушения. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на российско-китайском бизнес-форуме, передает «РИА Новости».

«Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются» — сказал он.

6 мая автомобиль, в котором ехал Прилепин, взорвали в Нижегородской области. На его пути заложили две противотанковые мины, но взорвалась только одна. Погиб ветеран боевых действий в Луганской народной республике (ЛНР) Александр Шубин, который находился на пассажирском сиденье. Сам писатель был ранен, ему сделали операцию, после чего ввели в медикаментозный сон для восстановления. На следующий день Прилепина вывели из искусственной комы.

В день покушения сотрудники МВД задержали подозреваемого по делу о теракте в отношении Прилепина. Им оказался 29-летний Александр Пермяков, мужчина дал признательные показания о подрыве автомобиля писателя. Как сообщали в СК, подозреваемый заявил, что действовал по заданию спецслужб Украины.

13 мая Никитин писал, что операция Прилепина прошла нормально, ее делали четыре хирурга. Через неделю в пресс-службе писателя сообщили, что тот начал проходить реабилитацию.