Нижегородский губернатор отказался дать прогноз по выписке Прилепина
Врачи пока не дают прогнозов по дате выписки писателя Захара Прилепина из больницы после покушения. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на российско-китайском бизнес-форуме, передает «РИА Новости».
«Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются» — сказал он.
6 мая автомобиль, в котором ехал Прилепин, взорвали в Нижегородской области. На его пути заложили две противотанковые мины, но взорвалась только одна. Погиб ветеран боевых действий в Луганской народной республике (ЛНР) Александр Шубин, который находился на пассажирском сиденье. Сам писатель был ранен, ему сделали операцию, после чего ввели в медикаментозный сон для восстановления. На следующий день Прилепина вывели из искусственной комы.
В день покушения сотрудники МВД задержали подозреваемого по делу о теракте в отношении Прилепина. Им оказался 29-летний Александр Пермяков, мужчина дал признательные показания о подрыве автомобиля писателя. Как сообщали в СК, подозреваемый заявил, что действовал по заданию спецслужб Украины.
13 мая Никитин писал, что операция Прилепина прошла нормально, ее делали четыре хирурга. Через неделю в пресс-службе писателя сообщили, что тот начал проходить реабилитацию.