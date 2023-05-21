Захар Прилепин начал проходить реабилитацию после покушения

Захар Прилепин (Фото: zakharprilepin / Telegram)

Писатель Захар Прилепин приступил к прохождению реабилитационных мероприятий. Об этом РБК сообщили в пресс-службе писателя.

«Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели. В планах также расширение реабилитационных мероприятий с участием методиста ЛФК (лечебная физкультура)», — говорится в сообщении.

Состояние писателя оценивается как стабильное. По рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии.

6 мая автомобиль, в котором ехал Прилепин, взорвали в Нижегородской области. На пути машины заложили две противотанковые мины, но взорвалась только одна. В результате погиб воевавший в ЛНР Александр Шубин, который находился на пассажирском сиденье. Сам писатель был ранен, ему сделали операцию и ввели в медикаментозный сон для восстановления, на следующий день его вывели из искусственной комы.

13 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что операция Прилепина прошла нормально. Он уточнил, что ее делали четыре хирурга.

В день покушения сотрудники МВД нашли подозреваемого по делу о теракте в отношении Прилепина. 29-летний Александр Пермяков дал признательные показания о подрыве его автомобиля и заявил, что действовал по заданию спецслужб Украины.