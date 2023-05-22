Президент Бразилии обвинил Совбез ООН в бессилии в конфликте на Украине

Президент Бразилии да Силва упрекнул Совбез ООН в бессилии в конфликте на Украине

Если бы у Совета Безопасности ООН хватало сил на ведение мирных переговоров, конфликта на Украине не было бы. Об этом заявил президент Бразилии Лула да Силва в своем Twitter.

«Нужен более серьезный институт, имеющий вес и силу для принятия решений. И это также важно в вопросе климата», — сказал да Силва.

Он добавил, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни президент России Владимир Путин «не говорят о мире». «Похоже, они оба убеждены, что кто-то победит. Но только мир предотвратит гибель большего числа людей. Бразилия, Китай, Индия и Индонезия — вот несколько стран, приверженных строительству мира», — заявил бразильский лидер.

21 мая генсек ООН Антониу Гутерриш призвал реформировать Совбез ООН и Бреттон-Вудскую систему. По его мнению, они должны соответствовать «реалиям сегодняшнего мира», поскольку «глобальная финансовая структура устарела» и не смогла выполнить «свою основную функцию глобальной системы социальной защиты».

Лула да Силва принимал участие в саммите «Большой семерки», который проходил в японской Хиросиме. На полях встречи он должен был встретиться с Зеленским, но тот, по словам да Силвы, не явился на встречу. «Украина не показалась. У него определенно была другая встреча <...> Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться <...> Зеленский взрослый, он знает, что делает», — сказал президент в ходе пресс-конференции по итогам саммита.

Лула да Силва неоднократно обвинял западные страны в том, что они быстро стали стороной военных действий на Украине вместо того, чтобы уделить время мирным переговорам. Он отмечал, что Россия «ошиблась», начав военную операцию на Украине, но требуется искать «третий путь» для нахождения мира.