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Президент Бразилии заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним на G7

Президент Бразилии заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним на саммите G7
Лула да Силва заявил, что на полях саммита G7 он должен был встретиться с Зеленским, однако тот на встречу не явился. Президент Бразилии предположил, что украинский лидер предпочел побывать на другой встрече
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Andre Borges / EPA / ТАСС)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Владимир Зеленский не явился на встречу с ним, которая должна была состояться на полях саммита G7 в Хиросиме.

«В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча <...> Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться <...> Зеленский взрослый, он знает, что делает», — заявил Лула в ходе пресс-конференции по итогам саммита.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что президент Франции Эмманюэль Макрон уговаривал Силву встретиться с Зеленским на саммите. Сам Зеленский на вопрос о том, огорчился ли он в связи с тем, что встреча с бразильским президентом так и не состоялась, заявил следующее: «Я думаю, что он (Лула да Силва) должен быть тем, кто расстроен», — цитирует его FT.

Саммит G7 прошел с 19 по 21 мая в Хиросиме в рамках председательства Японии в объединении. В этом году, помимо Великобритании, Германии, Италии, Канады, CША, Франции и Японии, в работе саммита приняли участие лидеры приглашенных государств — Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи.

На полях саммита G7 в Хиросиме Зеленский, в частности, успел встретиться с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Индонезии Джоко Видодо.

Этой весной бразильский лидер не раз высказывался о боевых действиях на Украине, выступая с обвинениями в адрес западных государств и предлагая Киеву уступить Крым России для достижения мира. В Белом доме в ответ заявили, что Силва «повторяет российскую и китайскую пропаганду, игнорируя факты». В украинском МИДе отметили, что позиция бразильского президента «не соответствует реальному положению вещей», так как он ставит Москву и Киев на равные чаши весов. Бразильские чиновники в беседе с Reuters признавали, что заявления президента породили «ненужный шум».

Вскоре Лула да Силва изменил тон высказываний об Украине. «Мы все думаем, что Россия ошиблась», — заверил он и пообещал искать «третий путь» для нахождения мира. Он сказал также, что не приравнивает Россию с Украиной в этом конфликте, поскольку в курсе, что значит территориальная целостность. «Лучше найти выход за столом, чем продолжать искать выход на поле боя», — отмечал да Силва.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Лула да Силва Владимир Зеленский Военная операция на Украине саммит G7 встреча
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