ГИБДД призвала не ездить по трассе у Екатеринбурга после ДТП с десятком машин

ГИБДД призвала не ехать по трассе у Екатеринбурга после крупного ДТП

Фото: МВД России

Управление Госавтоинспекции по Свердловской области призвало граждан не ездить по трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, где утром из-за плохой видимости произошло ДТП с участием десятка автомобилей. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

«Госавтоинспекция рекомендует по возможности воздержаться от поездок по автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», — сказано в сообщении.

Авария на 81-м км дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла утром 21 мая. Столкнулись машины, ехавшие в правом ряду, среди них — цементовоз и пассажирская «Газель».

Причиной стало несоблюдение скоростного режима и дистанции между автомобилями в условиях плохой видимости, которая возникла из-за задымления от пожаров, заявили в ГИБДД. Водитель «Газели», по информации ведомства, не выдержал дистанцию до ехавшего впереди цементовоза, в результате машины столкнулись. Водитель «Газели» погиб, также ранения получили пассажиры автомобиля. Как сообщает региональный минздрав, всего в результате аварии пострадали восемь человек, троих из них госпитализировали.

Лесные пожары в Свердловской области продолжают тушить с конца апреля. 10 мая в регионе ликвидировали 16 природных пожаров на общей площади 34,8 тыс. га. Губернатор Евгений Куйвашев называл ситуацию с возгораниями критической. По его словам, после начала вторых майских праздников горела «вся область». При этом в региональном управлении МЧС подчеркивали, что ситуация с лесными пожарами в регионе постепенно стабилизируется.