Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
Генсек призвал реформировать Совбез ООН из-за конфликта на Украине Политика, 12:32
ГИБДД призвала не ехать по трассе у Екатеринбурга после крупного ДТП Общество, 12:17
До 16 и дольше: как россияне читают Telegram и WhatsApp. Инфографика Технологии и медиа, 12:09
В давке на футбольном матче в Сальвадоре погибли 12 человек Спорт, 12:09
В Совфеде предложили ограничить 1% ставки эквайринга отелям и турагентам Финансы, 12:04
Запорожские власти сообщили об обстреле Бердянска ракетами Storm Shadow Политика, 11:55
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 11:30
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
Бобровский стал лучшим игроком победного матча «Флориды» в плей-офф НХЛ Спорт, 11:20
Умер британский писатель Мартин Эмис Общество, 11:20
Грузинская авиакомпания пообещала не пускать президента на борт Политика, 11:09
Что случилось в мире Hi-Tech: от новинок Apple до удаления записей Google Life, 11:00
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:58
Россиянин нокаутировал китайского бойца и станцевал в октагоне UFC. Видео Спорт, 10:56
Пресс-секретарь Зеленского заявил, что того неправильно поняли о Бахмуте Политика, 10:39
Общество ,  
0 

ГИБДД призвала не ехать по трассе у Екатеринбурга после крупного ДТП

ГИБДД призвала не ездить по трассе у Екатеринбурга после ДТП с десятком машин
Фото: МВД России
Фото: МВД России

Управление Госавтоинспекции по Свердловской области призвало граждан не ездить по трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, где утром из-за плохой видимости произошло ДТП с участием десятка автомобилей. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

«Госавтоинспекция рекомендует по возможности воздержаться от поездок по автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», — сказано в сообщении.

Авария на 81-м км дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла утром 21 мая. Столкнулись машины, ехавшие в правом ряду, среди них — цементовоз и пассажирская «Газель».

Причиной стало несоблюдение скоростного режима и дистанции между автомобилями в условиях плохой видимости, которая возникла из-за задымления от пожаров, заявили в ГИБДД. Водитель «Газели», по информации ведомства, не выдержал дистанцию до ехавшего впереди цементовоза, в результате машины столкнулись. Водитель «Газели» погиб, также ранения получили пассажиры автомобиля. Как сообщает региональный минздрав, всего в результате аварии пострадали восемь человек, троих из них госпитализировали.

Лесные пожары в Свердловской области продолжают тушить с конца апреля. 10 мая в регионе ликвидировали 16 природных пожаров на общей площади 34,8 тыс. га. Губернатор Евгений Куйвашев называл ситуацию с возгораниями критической. По его словам, после начала вторых майских праздников горела «вся область». При этом в региональном управлении МЧС подчеркивали, что ситуация с лесными пожарами в регионе постепенно стабилизируется.

Теги
Свердловская область ДТП видимость ГИБДД
Материалы по теме
В центре Краснодара из-за аварии отключились светофоры и встали трамваи
Общество
МВД связало рост аварийности с санкциями и дефицитом новых автомобилей
Политика
Участок трассы между Москвой и Петербургом перекрыли из-за ДТП
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter