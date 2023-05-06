Куйвашев заявил, что «вся область горит» после начала праздников

После первого выходного дня вторых майских праздников горит вся Свердловская область. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев, его слова приводит телеграм-канал департамента информационной политики «Свердловский пул».

«Перед праздниками мы попросили жителей не ходить в лес, не разжигать костры, отдыхать по-другому. Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит. 20 тыс. гектаров!», — сказал губернатор.

Ситуацию с пожарами в регионе Куйвашев назвал критической. Положение, по его словам, усугубляет погода: малоснежная зима, аномально жаркая, сухая весна, и сильный ветер. Днем 7 мая синоптики также прогнозируют ветер с порывами до 20 м/с, сообщил он.

Ответственность за усугубление ситуации несут в том числе те, кто жарит шашлыки с нарушением правил пожарной безопасности, заявил Куйвашев. Он напомнил, что за это предусмотрен штраф, и пообещал «судить деньги с каждого нарушителя».

За день в Свердловской области произошло несколько лесных пожаров. Жители Екатеринбурга жаловались на большое облако дыма и запах гари, в городе перекрывали дороги.«Наиболее серьезная обстановка сложилась на территории городских округов Верхняя Пышма, Асбест, Дегтярск, Ревда, Березовский и Артемовский», — сообщали в МЧС. Жителей нескольких сел эвакуировали, а тушить пожары отправили вертолет Ми-8 и самолет-амфибию.

Кроме того, вечером 6 мая в поселке Первомайский Режевского городского округа «в результате перехода лесного пожара» загорелись склады, сообщали в региональном управлении МЧС. Источники «Интерфакса» и ТАСС в экстренных службах уточняли, что пожар произошел на складе с порохом. Близ него расположены еще 18 помещений с порохом, говорил собеседник ТАСС.

С 4 мая в лесах Свердловской области действует режим ЧС. Такой же режим с 23:30 6 мая (21:30 мск) ввели в Режевском городском округе региона.