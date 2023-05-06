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Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в Свердловской области критической

Губернатор Свердловской области Куйвашев назвал ситуацию с пожарами критической
Губернатор напомнил, что перед праздниками жителей попросили не ходить в лес и не разжигать костры. «Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит», — заявил он. Власти запросили федеральную помощь
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС)

В Свердловской области сложилась критическая ситуация с пожарами, заявил губернатор Евгений Куйвашев, его слова приводит телеграм-канал департамента информационной политики «Свердловский пул».

«Она усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, потом аномально жаркая, сухая весна, сильный ветер, завтра опять порывы до 20 м/с! К сожалению, сейчас наши спасатели самостоятельно не могут справиться со всеми очагами, их слишком много», — сказал Куйвашев.

По его словам, власти запросили федеральную помощь. С утра 7 мая в регионе будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесоохраны. Кроме того, на помощь пришли Архангельская область и Красноярский край.

Губернатор также обратился за помощью к местным жителям. В первую очередь нужны «взрослые мужчины, с машинами, в рабочей одежде и обуви на жесткой подошве, чтобы организовать подвоз воды и оборудования», пояснил он. Глава региона поручил мэрам населенных пунктов, где возникли пожары, срочно назначить место сбора волонтеров и организовать обучение и инструктаж.

Куйвашев напомнил, что перед праздниками жителей попросили не ходить в лес и не разжигать костры, а «отдохнуть по-другому». «Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит. 20 тысяч гектаров! В регионе — критическая ситуация! Людям нечем дышать, они свои дома теряют. А эти жарят шашлыки», — возмутился он. Губернатор предупредил, что если люди «не понимают просьбы по-хорошему, будем разговаривать по-плохому», и напомнил, что штраф за нарушение требований пожарной безопасности может достигать 2 млн руб. «Мы получим деньги с каждого нарушителя», — заверил он.

Вечером 6 мая загорелись складские помещения в поселке Первомайский Режевского городского округа «в результате перехода лесного пожара», сообщили в МЧС. ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы уточнили, что пожар произошел на складе с порохом. Кроме того, вблизи от него расположены еще 18 помещений с порохом, рассказал собеседник ТАСС.

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Глава Режевского городского округа Иван Карташов объявил об эвакуации жителей Первомайского. На территории городского округа введен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за пожаров с мая в лесах Свердловской области действует режим ЧС.

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Теги
Елена Чернышова
Евгений Куйвашев Свердловская область пожары
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