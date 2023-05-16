В центре Краснодара из-за аварии отключились светофоры и встали трамваи

Мэрия Краснодара сообщила об отключении светофоров и остановке трамваев в центре города

На электроподстанции «Южная» произошло повреждение в кабельной линии электропередачи, вызвавшее задымление, рассказали в «Россети Кубань». После этого в центре Краснодара отключились светофоры и была обесточена трамвайная линия

Фото: Ina Fassbender / dpa / ТАСС

В Краснодаре на центральных улицах отключены светофоры и приостановлено движение трамваем из-за аварии на электроподстанции «Южная». Об этом сообщило правительство города в телеграм-канале.

«Из-за аварии на подстанции «Южная» отключены несколько трансформаторных подстанций города. По этой же причине обесточена часть трамвайной линии», — говорится в сообщении.

В городском правительстве призвали местных жителей не поддаваться панике. Мэрия заверила, что на место аварии прибыли специалисты «Россети Кубань» и восстановительные работы уже идут.

В «Россети Кубань» сообщили, что, по предварительным данным, причиной ограничения электроснабжения стало повреждение в кабельной линии электропередачи, вызвавшее задымление на объекте.

«В настоящее время энергетики «Россети Кубань» переключают электроснабжение потребителей на резервные схемы», — сообщил оператор.

Местные жители также рассказали порталу 93.RU, что в домах на улице Ставропольской в центре города нет света и наблюдаются проблемы со связью.

В соцсетях очевидцы сообщили, что трамвайное движение было приостановлено в районе улицы Вишняковой, в районе стадиона «Кубань», на улице Коммунаров и на других улицах.

«Трамваи стоят в обе стороны. Все пассажиры вышли из вагонов, на улице целое столпотворение. Простой уже составил около 20 минут, — сообщили «Краснодарские известия».

По данным издания, задымление на подстанции «Южная» произошло 16 мая около 09:00 (совпадает с московским). Директор КТТУ Александр Грачев сообщил «Краснодарским известиям», что в 10:15 движение трамваев было полностью восстановлено.