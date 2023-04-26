Почти 100 зданий сгорели в поселке Свердловской области

В поселке Сосьва Свердловской области в результате пожара сгорели 92 строения, в ходе тушения найден один погибший, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

В ведомстве пояснили, что стремительному распространению огня способствуют обилие сухой растительности и порывы ветра 20 м/с. Препятствием к тушению стало также большое расстояние до воды. «Для подачи воды к месту тушения огнеборцами проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее из-за быстрого распространения огня в поселке ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, в Сосьве горят «отходы деревопроизводства и рядом расположенные строения». В тушении пожара задействованы 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на свои источники, погибший — Юрий Ж. 1961 года рождения, предположительно, накануне он праздновал 62-летие. При этом количество уничтоженных домов в поселке возросло до 150.

25 апреля в Свердловской области произошло сразу несколько крупных пожаров. Так, возгорание началось на пилораме в поселке Прогресс городского округа Первоуральск под Екатеринбургом, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. В поселке Таежный в регионе загорелся 21 дом, 16 из них — жилые. Спасатели эвакуировали 27 человек, их доставили в пункт временного размещения. Также пожары произошли в Карпинске, поселке Первомайский Сысертского района — там вспыхнула лесопилка, площадь пожара составила 750 кв. м.

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