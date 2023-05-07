Свердловское МЧС заявило, что огонь больше не угрожает населенным пунктам

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Обстановка с пожарами в Свердловской области стабилизируется, угрозу распространения огня на населенные пункты удалось снять, заявило региональное управление МЧС в телеграм-канале.

«Борьбу с огнем продолжают 2802 человека и 537 единиц техники, в том числе 437 человек личного состава и 98 единиц спецтехники МЧС России. Авиацией МЧС России и других задействованных ведомств на очаги пожаров было проведено 48 сбросов воды общим объемом 300 т», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что работа по тушению пожаров и ликвидации последствий ведется в круглосуточном режиме.

До этого глава Режевского городского округа Иван Карташов говорил, что огонь из поселка Первомайский, где накануне вечером из-за лесного пожара щагорелись склады с порохом, может распространиться на соседние села Липовское и Колташ. На территории округа ввели режим ЧС.

Из-за пожара жителей Первомайского эвакуировали. МЧС сообщало, что в поселке сгорели два склада, пожарные не допустили распространения огня еще на три. Гендиректор предприятия «Гефест-М» Владимир Мытарев, которому принадлежат склады, рассказал «РЕН ТВ», что на восьми из 36 складов находятся горючие материалы. Общая площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м.

При тушении складов в Первомайском пострадал один пожарный, его госпитализировали с отравлением угарным газом. Как уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, полицейские и сотрудники экстренных служб эвакуировали 400 человек из 15 соседних жилых домов, а дорогу, где начался пожар, перекрыли.

Губернатор региона Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами критической и сообщил, что власти запросили федеральную помощь.