Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:26
Рогов заявил о планах ВСУ по захвату Запорожской АЭС в ходе наступления Политика, 22:16
Карлос Алькарас выиграл «Мастерс» в Мадриде Спорт, 22:13
От необычной топонимики до секретных мест: неочевидные факты о Москве РБК и Forma, 22:10
Свердловское МЧС заявило, что огонь больше не угрожает населенным пунктам Общество, 22:01
Умер штурман первого выигравшего «Дакар» российского экипажа Спорт, 21:53
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 21:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Еще в одном регионе ввели режим ЧС из-за пожаров Общество, 21:32
Футболисты «Зенита» облили Семака шампанским на пресс-конференции. Видео Спорт, 21:28
Прилепин рассказал о друге и соседке, которые спасли ему жизнь Общество, 21:27
Минфин США увидел риск конституционного кризиса из-за госдолга Экономика, 21:21
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:16
Абаскаль фразой «возможно, был скандал» оценил поражение от «Зенита» Спорт, 21:16
Захарова после слов Буданова заявила о спонсировании США терроризма Политика, 21:11
Общество ,  
0 

Свердловское МЧС заявило, что огонь больше не угрожает населенным пунктам

МЧС Свердловской области: угроза распространения огня на населенные пункты снята
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Обстановка с пожарами в Свердловской области стабилизируется, угрозу распространения огня на населенные пункты удалось снять, заявило региональное управление МЧС в телеграм-канале.

«Борьбу с огнем продолжают 2802 человека и 537 единиц техники, в том числе 437 человек личного состава и 98 единиц спецтехники МЧС России. Авиацией МЧС России и других задействованных ведомств на очаги пожаров было проведено 48 сбросов воды общим объемом 300 т», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что работа по тушению пожаров и ликвидации последствий ведется в круглосуточном режиме.

До этого глава Режевского городского округа Иван Карташов говорил, что огонь из поселка Первомайский, где накануне вечером из-за лесного пожара щагорелись склады с порохом, может распространиться на соседние села Липовское и Колташ. На территории округа ввели режим ЧС.

Из-за пожара жителей Первомайского эвакуировали. МЧС сообщало, что в поселке сгорели два склада, пожарные не допустили распространения огня еще на три. Гендиректор предприятия «Гефест-М» Владимир Мытарев, которому принадлежат склады, рассказал «РЕН ТВ», что на восьми из 36 складов находятся горючие материалы. Общая площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м.

При тушении складов в Первомайском пострадал один пожарный, его госпитализировали с отравлением угарным газом. Как уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, полицейские и сотрудники экстренных служб эвакуировали 400 человек из 15 соседних жилых домов, а дорогу, где начался пожар, перекрыли.

Читайте на РБК Pro
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Как нейросеть из собеседника превращается в манипулятора и даже агрессора
ФНС следит за уходом зарубежных компаний. Кому могут доначислить налоги
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше

Губернатор региона Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами критической и сообщил, что власти запросили федеральную помощь.

Теги
Свердловская область пожары МЧС
Материалы по теме
Пациентов свердловской больницы отпустили домой после пожара на складах
Общество
В поселке Свердловской области сгорели два склада из-за лесного пожара
Общество
Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в Свердловской области критической
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter