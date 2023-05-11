Куйвашев назвал «чушью» слухи о причастности диверсантов к пожарам

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Слухи о причастности диверсантов к пожарам в Свердловской области — «чушь», заявил губернатор региона Евгений Куйвашев. Его слова приводит телеграм-канал департамента информационной политики «Свердловский пул».



«Вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь. Пожары возникают в первую очередь из-за человеческого фактора, банальных бытовых ситуаций, из-за неосторожного обращения с огнем», — сказал губернатор. Куйвашев отметил, что на быстрое распространение пожаров в регионе «сильно повлияла погода».

Глава Свердловской области сообщил, что «больше половины пожаров, к счастью, уже локализованы». Куйвашев также добавил, что запросил дополнительную федеральную авиацию для борьбы с огнем.

6 мая Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической. «Перед праздниками мы попросили жителей не ходить в лес, не разжигать костры, отдыхать по-другому. Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит», — сказал губернатор.



За 10 мая в Свердловской области ликвидировали 16 природных пожаров на общей площади 34,8 тыс. гектаров. В тушении участвуют порядка 4 тыс. человек и более 500 единиц специальной техники, в том числе авиация.

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