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Володин пообещал рассмотреть запрет на проезд польских фур через Россию

Володин: Совет Думы рассмотрит запрет на проезд польских фур через Россию 22 мая
Польша «предала историческую память», ее власти закрывают русские школы и «воруют» российскую собственность, поэтому зарабатывать на перевозках должны российские компании, считает Володин. Убытки поляков он оценил в €8,5 млрд
Фото: Michal Fludra / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Michal Fludra / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Совет Госдумы 22 мая рассмотрит запрет на проезд польских фур через территорию России в ответ на политику Варшавы по отношению к Москве. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Польша «предала историческую память», забыв, что «что ее освобождение от фашистских захватчиков далось советскому народу дорогой ценой», утверждает Володин. Он написал, что власти этой страны сносят памятники советским солдатам, закрывают русские школы и «воруют» российскую собственность.

Он также напомнил о помощи СССР в восстановлении Польши после Второй мировой войны.

«Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы», — заявил Володин.

Кроме того, по его словам, правильно было бы запретить стране «наживаться» на России. Спикер предложил запретить проезд польских фур по российской территории, чтобы польские перевозчики были вынуждены перегружать товары на российские грузовики.

Ущерб, по оценке экспертов, на которых сослался Володин, понесут около 2 тыс. польских транспортных компаний, где трудятся около 20 тыс. человек. Издержки польских компаний от этих мер он оценил примерно в €8,5 млрд.

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«Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане. <...> Вопрос рассмотрим на Совете Думы в понедельник», — заключил спикер Госдумы.

Предложение запретить грузовикам из Польши проезд через российскую территорию ранее направил правительству глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, депутат от «Единой России» Евгений Москвичев.

Депутат предлагал внести изменения в постановление № 1728 («О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов»). Ограничения, по его замыслу, должны вступить в силу 1 июня.

Запрет Москвичев предлагал ввести в ответ на «захват» школы при посольстве России в Польше. 29 апреля на территорию школы при российском посольстве в Варшаве вошли полицейские и представители мэрии. Они потребовали от сотрудников школы покинуть здание до вечера. Требование было выполнено. МИД России назвал действия польских властей захватом и пообещал жесткую ответную реакцию.

В мае школа возобновила работу в новых помещениях. При этом польский премьер Матеуш Моравецкий пообещал, что власти продолжат изымать у посольства недвижимость.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Польша грузоперевозки Вячеслав Володин запрет Госдума
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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