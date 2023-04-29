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Сотрудники школы при посольстве России в Варшаве начали покидать здание

Сотрудники школы при посольстве России в Варшаве начали покидать здание по решению Польши

Сотрудники школы при посольстве России в Варшаве начали покидать здание
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Сотрудники школы при российском посольстве в Варшаве начали покидать здание, как того потребовали польские власти. Утром 29 апреля полиция и представители мэрии потребовали пустить их на территорию школы, но получили отказ, после чего они взломали замок и потребовали покинуть здание до 19:00 мск.

Посольство вынуждено подчиниться этим требованиям, сказал глава дипмиссии Сергей Андреев. МИД России расценил действия Польши как нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и «вторжение», пообещав «жесткий ответ».

Польский МИД счел, что российское посольство не использовало в дипломатических и консульских целях два здания: в первом располагается школа при дипмиссии, во втором прежде жили дипломаты, но теперь оно пустует и требует ремонта. Варшава после начала военной операции на Украине изъяла последнее у России и планировала передать Киеву.

Кроме того, Польша изъяла замороженные после начала боев на Украине счета российских посольства и торгпредства. По данным Rzeczpospolita, речь шла об $1,1 млн. Россия в ответ заморозила счета польского посольства в Москве, Кремль пообещал ответить на изъятия средств.

Теги
Польша Варшава посольство России
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