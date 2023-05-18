В Госдуме предложили запретить грузовикам из Польши проезд по России

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Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, депутат от «Единой России» Евгений Москвичев предложил правительству ввести запрет для автомобилей из Польши на импортно-экспортные грузоперевозки по территории России. Об этом депутат рассказал «Известиям».

Речь идет о поправках в постановление № 1728 («О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов»). Ограничения Москвичев предложил ввести с 1 июня. «Пусть приезжают на границу России, до ближайшего таможенного терминала, и выгружают груз или перецепляют его на наши фуры», — уточнил депутат.

По его мнению, такое ограничение можно установить в ответ на «захват» школы при посольстве России в Польше.

29 апреля на территорию школы при российском диппредставительстве в Варшаве вошли полиция и представители мэрии и потребовали, чтобы сотрудники покинули здание до вечера. Требование было выполнено, в мае школа возобновила работу в новых помещениях. МИД России назвал действия польских властей захватом и пообещал жесткую ответную реакцию. При этом польские власти пообещали продолжить изъятие недвижимости у посольства.

Весной 2022 года страны Евросоюза в качестве ответной меры на российскую военную операцию на Украине перестали пропускать через свои территории грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии. Осенью Россия в ответ запретила международные автомобильные перевозки грузов по территории России транспортом, принадлежащим перевозчикам из недружественных стран. В декабре 2022 года ограничение продлили до 30 июня 2023 года. Однако эти ограничения не касаются почтовых отправлений и гуманитарной помощи, а также грузов, ввозимых через участок государственной границы России и Белоруссии.