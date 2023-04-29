МИД пообещал Польше «жесткий ответ» на «захват школы»

Польша потребовала освободить здание школы при российском посольстве, сочтя, что ее деятельность не относится к консульским и дипломатическим целям. Москва назвала действия Варшавы «наглыми»

Мария Захарова (Фото: РИА Новости)

Представители властей Польши «вторглись» на территорию школы при российском посольстве «с целью ее захвата», Москва расценивает эти действия как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей», — сказала она.

«Государство пребывания должно, даже в случае вооруженного конфликта, уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами», — говорится в тексте Венской конвенции 1961 года.

Польский МИД ранее счел, что российское посольство не использовало в дипломатических и консульских целях два здания — на улицах Келецкая, 45 и Собеского, 100. В первом размещается школа при дипмиссии, во втором ранее проживали дипломаты, затем оно пустовало, Варшава после начала военной операции на Украине изъяла его у России и планировала передать Украине.

«Я не знаю, кого там собираются селить, но на данный момент оно категорически не пригодно для расселения кого бы то ни было. Там нужно проводить длительный и затратный ремонт», — говорил тогда российский посол Сергей Андреев.

Полиция и представители мэрии Польши 29 апреля потребовали пустить их на территорию школы при посольстве, но получили отказ, после чего они взломали замок и дали сотрудникам школы время до 19:00 мск на то, чтобы покинуть здание. «Запомним этот день», — подчеркнули в Россотрудничестве.

Помимо изъятия зданий, после начала на Украине полномасштабных боев польские власти заморозили счета российского посольства и торгового представительства (а в этом году изъяли их). По данным Rzeczpospolita, речь шла об $1,1 млн. Россия в ответ заморозила счета посольства Польши в Москве, Кремль пообещал ответить на изъятия средств.