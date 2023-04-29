МИД пообещал Польше «жесткий ответ» на «захват школы»
Представители властей Польши «вторглись» на территорию школы при российском посольстве «с целью ее захвата», Москва расценивает эти действия как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей», — сказала она.
«Государство пребывания должно, даже в случае вооруженного конфликта, уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами», — говорится в тексте Венской конвенции 1961 года.
Польский МИД ранее счел, что российское посольство не использовало в дипломатических и консульских целях два здания — на улицах Келецкая, 45 и Собеского, 100. В первом размещается школа при дипмиссии, во втором ранее проживали дипломаты, затем оно пустовало, Варшава после начала военной операции на Украине изъяла его у России и планировала передать Украине.
«Я не знаю, кого там собираются селить, но на данный момент оно категорически не пригодно для расселения кого бы то ни было. Там нужно проводить длительный и затратный ремонт», — говорил тогда российский посол Сергей Андреев.
Полиция и представители мэрии Польши 29 апреля потребовали пустить их на территорию школы при посольстве, но получили отказ, после чего они взломали замок и дали сотрудникам школы время до 19:00 мск на то, чтобы покинуть здание. «Запомним этот день», — подчеркнули в Россотрудничестве.
Помимо изъятия зданий, после начала на Украине полномасштабных боев польские власти заморозили счета российского посольства и торгового представительства (а в этом году изъяли их). По данным Rzeczpospolita, речь шла об $1,1 млн. Россия в ответ заморозила счета посольства Польши в Москве, Кремль пообещал ответить на изъятия средств.