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Лавров заявил о попытке двойного сдерживания России и Китая на G7

Лавров: решения G7 принимаются для двойного сдерживания России и Китая
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Reuters)

Принимаемые на саммите G7 решения направлены на двойное сдерживание России и Китая. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на заседании Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике. Трансляция выступления шла на YouTube.

«Задача поставлена громогласно и открыто: победить Россию на поле боя, но на этом не остановиться, а устранить ее как геополитического конкурента. <...> Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются в Хиросиме, на саммите «семерки», и которые нацелены на двойное сдерживание России и Китайской Народной Республики», — сказал Лавров.

Как говорится в совместном коммюнике стран «Большой семерки», опубликованном 20 мая, Китай должен оказать давление на Россию, чтобы она прекратила военную операцию на Украине, а также «полностью и безоговорочно» вывела войска с территории этой страны.

Кремль настаивает, что военная операция может закончиться только победой России и на ее условиях, предложение вывести войска в качестве условия переговоров отвергалось. «Украинской стороне нужно принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. <…> Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов», — утверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также G7 сообщила о готовности строить с Пекином конструктивные и стабильные отношения, учитывая его часть в мировой экономике и роль в международном сообществе.

При этом издержки помогающих действиям России будут увеличены: «Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

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Ранее представитель МИД Китая Ван Вэньбинь говорил, что Украина не должна стать линией фронта в противоборстве крупных держав. Он призвал все стороны сохранять спокойствие и избегать усугубляющих кризис действий.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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