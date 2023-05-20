Из Тбилиси в Москву вылетел первый за 4 года рейс грузинской авиакомпании Georgian Airways

Из Тбилиси в Москву вылетел первый за 4 года рейс грузинской авиакомпании

Рейс грузинской авиакомпании Georgian Airways впервые за 4 года вылетел из Тбилиси в Москву. Об этом говорится на сайте аэропорта Тбилиси.

Самолет загружен примерно на 80%, сообщает «РИА Новости».

Первый рейс 19 мая после возобновления авиасообщения между Россией и Грузией выполнила российская компания «Азимут» на самолете отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Кроме «Азимута» разрешение на полеты от грузинского регулятора получила российская компания Red Wings.

В аэропорту Тбилиси из-за прилета российского самолета прошли акции протеста. Полиция задержала несколько человек.



19 мая Росавиация сообщила, что выдала разрешение грузинской Georgian Airways на полеты в Россию. Авиакомпания сможет летать между Москвой и Тбилиси семь раз в неделю.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиалиний и отменил визовый режим для граждан Грузии. Решение российских властей вызвало несогласие среди грузинской оппозиции. Члены партии «Единое национальное движение» (ЕНД) организовали протесты, а президент Грузии Салом Зарубашвили назвала упразднение визового режима провокацией.