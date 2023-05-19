Росавиация разрешила Georgian Airways выполнять рейсы в Москву

Росавиация сообщила о выданном Georgian Airways разрешении на полеты в Москву

Авиакомпания сможет летать между Москвой и Тбилиси семь раз в неделю. Грузинские власти уже выдали разрешение на полеты «Азимуту» и Red Wings

Фото: Kevin Hackert / Reuters

Росавиация выдала грузинской авиакомпании Georgian Airways разрешение на полеты между Москвой и Тбилиси, сообщила пресс-служба ведомства.

«Грузинская авиакомпания может осуществлять полеты с частотой семь раз в неделю», — заявили в Росавиации.

Там указали, что ранее разрешение грузинских властей на полеты из Москвы в Тбилиси и обратно было выдано российскому перевозчику — «Азимуту». Он также сможет выполнять семь рейсов в неделю.

«Азимут» начал полеты в Грузию 19 мая. Первый рейс уже приземлился в Тбилиси. Грузинские власти также выдали разрешение российской авиакомпании Red Wings.

Авиасообщение между Россией и Грузией было остановлено по инициативе Москвы в июне 2019 года. Запрет был связан с протестами в Тбилиси из-за того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов на открытии встречи Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте сел в кресло спикера.

Президент Владимир Путин снял ограничение на полеты 10 мая, а МИД отменил рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в страну. В правительстве Грузии сообщали, что возобновление полетов будет способствовать связи грузинских граждан с родиной. В то же время возобновление рейсов раскритиковала президент страны Саломе Зурабишвили.