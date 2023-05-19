Грузинские депутаты подрались из-за авиасообщения с Россией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 16:23
Вучич заявил о предупреждении «служб с востока» о «цветных революциях» Политика, 22:14
Юристы объяснили, что может грозить за донаты и старые посты о Greenpeace Политика, 22:06
Эрдоган заверил, что не пойдет на третий срок в случае победы на выборах Политика, 22:01
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 21:55
В Мариуполе раздались взрывы Политика, 21:51
Самое сильное за 100 лет наводнение в Италии. Фоторепортаж Общество, 21:32 
Грузинские депутаты подрались из-за авиасообщения с Россией Политика, 21:24
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
Путин встретился с Кадыровым в Пятигорске Политика, 21:16
В Тбилиси решили разорвать контракт на поставку вагонов метро из России Политика, 20:57
«Спартак» в дерби с ЦСКА сыграет в форме с перфомансами болельщиков Спорт, 20:47
NBC узнал о планах США и союзников передать Украине F-16 Политика, 20:41
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 20:40
МИД объяснил причину отказа Вашингтону в посещении Гершковича Политика, 20:19
В Киеве подтвердили визит Зеленского в Японию и встречу там с Байденом Политика, 20:14
Политика ,  
0 

Грузинские депутаты подрались из-за авиасообщения с Россией

Грузинские депутаты устроили потасовку в парламенте из-за авиасообщения с Россией
Депутаты грузинского парламента устроили потасовку прямо на пленарном заседании. Поводом стало отношение к восстановлению авиасообщения между Москвой и Тбилиси
Международный аэропорт Тбилиси
Международный аэропорт Тбилиси (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Противоречия в отношении к возобновлению авиасообщения с Россией в Грузии привели к потасовке в стенах парламента: подрались депутат от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе и представитель «Силы народа» Ираклий (Дачи) Берая, сообщает Первый канал Грузии.

Потасовка произошла во время пленарного заседания. Вашадзе с парламентской трибуны негативно отозвался о восстановлении прямого авиасообщения с Россией. Когда он вернулся к своему креслу, сидевший невдалеке Берая отпустил в его адрес реплику, после этого началась потасовка.

Разнимали депутатов сидевшие рядом коллеги, в конце концов конфликт был урегулирован.

Первый рейс Москва — Тбилиси после запрета Россией в 2019 году на авиасообщение с Грузией состоялся 19 мая 2023 года.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не останавливает торговлю и экономические отношения с Россией, так как «это нанесло бы вред интересам грузинского народа».

Читайте на РБК Pro
Ребенок просит завести питомца: как принять решение
Пришли свернуть горы, но завязли в рутине: как разнообразить работу в IT
«Отрежьте себе пальцы»: чего пользователи вам не простят
Утренняя зарядка: 14 простых упражнений с видео

«Мы делаем правильные шаги, которые не нанесут вреда отношениям Грузии с Европой. Мы не раз приводили нашим европейским друзьям свою аргументацию и мотивацию в связи с возобновлением авиасообщения с Россией. Грузия пока не является членом Евросоюза, и, чтобы проводить политику Евросоюза, она должна быть его членом, а до этого пройдут годы», — сказал Гарибашвили.

Однако оппозиция с доводами премьера не согласилась и провела немногочисленную акцию протеста в районе аэропорта Тбилиси. МВД страны запретило проводить акцию на территории аэропорта по соображениям безопасности. Полиция пообещала задерживать людей в случае попыток проникновения на территорию аэропорта. Сторонники грузинской партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту, но правоохранительные органы пресекли это. Несколько участников акции были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на первый с 2019 года авиарейс из Москвы в Тбилиси и назвала его «нежелательным».

«Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия посадила свой нежелательный рейс в Тбилиси», — написала она в Twitter. Свой пост она сопроводила хештегом #No2Flights2Russia («Нет полетам в Россию»).

Авиасообщение между Россией и Грузией было остановлено по инициативе Москвы в июне 2019 года. В мае 2023 года президент Владимир Путин отменил это решение.

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Грузия Депутаты драка
Материалы по теме
Президент Грузии назвала «нежелательным» рейс из Москвы в Тбилиси
Политика
Полиция начала задерживать участников митинга в аэропорту Тбилиси
Политика
Аэропорт Тбилиси после первого рейса из России. Включение РБК
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter