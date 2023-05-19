Грузинские депутаты подрались из-за авиасообщения с Россией

Депутаты грузинского парламента устроили потасовку прямо на пленарном заседании. Поводом стало отношение к восстановлению авиасообщения между Москвой и Тбилиси

Международный аэропорт Тбилиси (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Противоречия в отношении к возобновлению авиасообщения с Россией в Грузии привели к потасовке в стенах парламента: подрались депутат от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе и представитель «Силы народа» Ираклий (Дачи) Берая, сообщает Первый канал Грузии.

Потасовка произошла во время пленарного заседания. Вашадзе с парламентской трибуны негативно отозвался о восстановлении прямого авиасообщения с Россией. Когда он вернулся к своему креслу, сидевший невдалеке Берая отпустил в его адрес реплику, после этого началась потасовка.

Разнимали депутатов сидевшие рядом коллеги, в конце концов конфликт был урегулирован.

Первый рейс Москва — Тбилиси после запрета Россией в 2019 году на авиасообщение с Грузией состоялся 19 мая 2023 года.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не останавливает торговлю и экономические отношения с Россией, так как «это нанесло бы вред интересам грузинского народа».

«Мы делаем правильные шаги, которые не нанесут вреда отношениям Грузии с Европой. Мы не раз приводили нашим европейским друзьям свою аргументацию и мотивацию в связи с возобновлением авиасообщения с Россией. Грузия пока не является членом Евросоюза, и, чтобы проводить политику Евросоюза, она должна быть его членом, а до этого пройдут годы», — сказал Гарибашвили.

Однако оппозиция с доводами премьера не согласилась и провела немногочисленную акцию протеста в районе аэропорта Тбилиси. МВД страны запретило проводить акцию на территории аэропорта по соображениям безопасности. Полиция пообещала задерживать людей в случае попыток проникновения на территорию аэропорта. Сторонники грузинской партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту, но правоохранительные органы пресекли это. Несколько участников акции были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на первый с 2019 года авиарейс из Москвы в Тбилиси и назвала его «нежелательным».

«Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия посадила свой нежелательный рейс в Тбилиси», — написала она в Twitter. Свой пост она сопроводила хештегом #No2Flights2Russia («Нет полетам в Россию»).

Авиасообщение между Россией и Грузией было остановлено по инициативе Москвы в июне 2019 года. В мае 2023 года президент Владимир Путин отменил это решение.