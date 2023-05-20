В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Мариуполя дальнобойными ракетами

Украинские военные 19 мая обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами, сообщается в сводке представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Всего было выпущено четыре дальнобойных ракеты, уточнял ТАСС со ссылкой на СЦКК.

Вечером 19 мая в Мариуполе в районе старого аэропорта прогремели взрывы, сообщал ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур ДНР. Аналогичную информацию передал военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. По его словам, в результате взрывов никто не пострадал. Он также сообщал о четырех ракетах. Аэропорт не функционирует с 2014 года и сейчас находится на реконструкции.

Это не первый случай использования ВСУ дальнобойных ракет. 12 мая украинская армия ударила по Луганску двумя крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщали в СЦКК. В тот вечер в Ленинском районе города прогремели два взрыва. Никто не пострадал, заявила сенатор от ДНР Дарья Лантратова.

Сперва в СЦКК говорили, что удары были нанесены ракетами «Гром», однако подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что при обстреле Луганска ВСУ впервые использовали ракеты с дальностью полета 150 км. Планы передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow за день до удара, 11 мая, подтверждали в Минобороны Великобритании.

В Кремле, комментируя поставки дальнобойного оружия, заявили, что негативно отнеслись к сообщениям об этом, и добавили, что в таком случае от российских военных потребуется «адекватный ответ».