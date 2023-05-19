В Мариуполе раздались взрывы

Взрывы были слышны в районе старого аэропорта города, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур ДНР.

Вид на Мариуполь (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

В Мариуполе в районе старого аэропорта прогремели взрывы, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур ДНР. Аналогичную информацию передал военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, он сообщил, что пострадавших нет. По словам военкора, «прилетело четыре ракеты».

Аэропорт не функционирует с 2014 года. Сейчас ведется его реконструкция. Вице-премьер Марат Хуснуллин в марте 2023 года говорил, что работы планируется завершить в 2025 году.

В конце февраля система ПВО уничтожила два беспилотника в городе, сообщал мэр Олег Моргун. Громкие звуки, которые могли слышать жители некоторых районов, он тогда связал с работой сил противовоздушной обороны. Затем второй раз за сутки ПВО сработала, предположительно, в районе морского порта Мариуполя.

В конце марта в городе было совершено покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина, его автомобиль подорвали. Москвин остался жив, но был контужен. В ДНР задержали несколько подозреваемых в покушении.