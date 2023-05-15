В Луганске сообщили об обстреле города двумя ракетами Storm Shadow

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
Кадры пожара в магазине «Перекресток» в Москве Общество, 13:25
Кремль отверг тезис Макрона о «вассальной зависимости» Москвы от Китая Политика, 13:25
Песков сослался на отсутствие официальной информации о здоровье Лукашенко Политика, 13:22
Еврокомиссия улучшила прогноз по динамике ВВП России в 2023 году Экономика, 13:18
В Красноярске начали строить первую ветку метротрамвая Общество, 13:17
В здании магазина «Перекресток» в Москве произошел взрыв Общество, 13:12
Бумаги «Эталона» взлетели на 9% новости о смене места первичного листинга Инвестиции, 13:11
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Как поставщикам защитить свои права, если заказчик притесняет на торгах Pro, 13:11
Кремль исключил влияние поставок британского оружия на ход спецоперации Политика, 13:09
В Польше посчитали преждевременными мирные переговоры России и Украины Политика, 13:06
Объявлены российские цены на электрический минивэн Voyah Dream Авто, 13:00
Создатель ChatGPT начал поиск $100 млн для криптопроекта Worldcoin Крипто, 12:57
Путин перенес заседание Совбеза с пятницы на начало недели Политика, 12:55
Кремль оценил вероятность «турецкого Майдана» Политика, 12:54
Военная операция на Украине ,  
0 

В Луганске сообщили об обстреле города двумя ракетами Storm Shadow

Представительство ЛНР в СЦКК: удар ВСУ по Луганску был нанесет двумя ракетами Storm Shadow
Последствия обстрела Луганска
Последствия обстрела Луганска (Фото: Владимир Иванов / ТАСС)

Обстрел Луганска, который произошел утром 15 мая, велся ракетами Storm Shadow. Об этом сообщило представительство Луганска в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Во время обстрела оказался разрушен один этаж бывшего авиационного училища штурманов, сообщали луганские власти. Пострадавших во время обстрела не было.

Также были выбиты стекла в семи домах.

О взрывах власти Луганска сообщили утром 15 мая. «Первый взрыв глухой — возможно, болванка упала, а второй — раскатистый, как 100% прилет», — пересказывал сообщения очевидцев Родион Мирошник, который раньше был послом ЛНР в России, до включения республики в состав страны.

Луганск за последние дни несколько раз попадал под обстрел. 12 мая произошло два взрыва — удары нанесли по предприятию «Поли-пак». На следующий день обстрелы продолжились — они пришлись по зданию бывшей Академии внутренних дел и стадиону «Авангард».

Читайте на РБК Pro
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Как внучка основателя L’Oreal 10 лет боролась за наследство в $42,6 млрд
Битва на ложках: как вывести видеоигру на рынок Китая
Турбулентность на рынке спала. Как CEO оставаться готовым к новому витку
Теги
Луганск обстрел Storm Shadow
Материалы по теме
В Луганске после обстрела разрушен этаж авиационного училища штурманов
Политика
В Луганске раздались взрывы
Политика
В Луганске прогремели несколько взрывов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter