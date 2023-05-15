В Луганске сообщили об обстреле города двумя ракетами Storm Shadow

Представительство ЛНР в СЦКК: удар ВСУ по Луганску был нанесет двумя ракетами Storm Shadow

Последствия обстрела Луганска (Фото: Владимир Иванов / ТАСС)

Обстрел Луганска, который произошел утром 15 мая, велся ракетами Storm Shadow. Об этом сообщило представительство Луганска в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Во время обстрела оказался разрушен один этаж бывшего авиационного училища штурманов, сообщали луганские власти. Пострадавших во время обстрела не было.

Также были выбиты стекла в семи домах.

О взрывах власти Луганска сообщили утром 15 мая. «Первый взрыв глухой — возможно, болванка упала, а второй — раскатистый, как 100% прилет», — пересказывал сообщения очевидцев Родион Мирошник, который раньше был послом ЛНР в России, до включения республики в состав страны.

Луганск за последние дни несколько раз попадал под обстрел. 12 мая произошло два взрыва — удары нанесли по предприятию «Поли-пак». На следующий день обстрелы продолжились — они пришлись по зданию бывшей Академии внутренних дел и стадиону «Авангард».