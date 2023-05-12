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В ЛНР заявили о первом обстреле Луганска дальнобойными ракетами ВСУ

Офицер ЛНР в отставке Марочко: ВСУ обстреляли Луганск ракетами с дальностью в 150 км

В ЛНР заявили о первом обстреле Луганска дальнобойными ракетами ВСУ
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Украинские военные при обстреле Луганска, вероятно, впервые использовали дальнобойные ракеты, заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Данные боеприпасы, скорее всего, ракетного типа, должны иметь дальность полета 150 км», — сказал Марочко. Власти Луганска еще не подтвердили использование ВСУ таких ракет.

Вечером 12 мая в Луганске прогремели два взрыва. Как рассказал РБК бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, ЧП произошло на территории бывшего машиностроительного завода «100». Предприятие давно не работало, поэтому, по его словам, пострадавших людей нет. О том, что никто среди гражданских лиц не пострадал, сообщила также сенатор от Луганской народной республики Дарья Лантратова.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник написал в телеграм-канале, что обстрелу подвергся Ленинский район Луганска, сам он держит ситуацию на личном контроле.

11 мая глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаст Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. По данным производителя, Storm Shadow имеет дальность полета более 250 км.

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Один из источников CNN говорил, что перед поставкой ракет Киев дал Лондону гарантии, что не будет использовать эти ракеты по территории в глубине России, но может применить для ударов по «суверенной территории Украины». В Кремле, комментируя сообщения о поставках дальнобойного оружия, заявили, что в таком случае от российских военных потребуется «адекватный ответ».

Теги
ЛНР Луганск Андрей Марочко Дальнобойное оружие ракета большой дальности
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