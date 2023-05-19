Хуснуллин назвал сроки подготовки плана развития «Азовстали»

На месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе построят технопарк, его план будет готов после разминирования территории. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».

«Пока идея делать технопарк. Сейчас проводим плановое разминирование, как все разминируем, за это время будет готов и план развития «Азовстали» уже как будущего технопарка», — сказал Хуснуллин.

Российские войска установили полный контроль над Мариуполем, в том числе над «Азовсталью», в прошлом мае. Украинские военные держали оборону города 86 дней. Бойцы, которые были заблокированы на заводе, вышли с его территории и сдались в плен (в июне 95 военных вернули Киеву в результате обмена). Завод «Азовсталь» считался одним из крупнейших металлургических предприятий Украины и входил в состав металлургического дивизиона группы «Метинвест», основные акционеры которой группа СКМ Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского. Производственные мощности позволяли предприятию производить до 5,7 млн т чугуна, 5,3 млн т конвертерной стали и 4,7 млн т готового проката в год.

В июне прошлого года Хуснуллин сказал, что «Азовсталь» сможет продолжить работу в качестве промышленного парка или места отдыха для жителей Мариуполя, «но, конечно, уже не как металлургический комплекс». В апреле председатель правления Корпорации развития Донбасса Андрей Шпиленко сообщил, что власти решили передать ей «Азовсталь» в доверительное управление. Решение, по его словам, принял определенный правительством «коллегиальный орган» во главе с Хуснуллиным.

Тогда же корпорация подала заявку на создание на территории предприятия индустриального промышленного технопарка и экопромышленного парка.

Корпорацию развития Донбасса создали Донецкой народной республике (ДНР) летом 2022 года. Ее задачи — «обеспечение высокого темпа восстановления и развития социально-экономического потенциала республики», реализация инвестиционных проектов и стимулирование инвестиционной деятельности.

В августе прошлого года Минобороны России заявило, что большинство крупных промышленных объектов в Мариуполе разминировали. Заместитель министра строительства Валерий Леонов говорил в мае, что Минстрой рассчитывает на разминирование территории «Азовстали» к концу 2023 года.

В середине апреля холдинг СКМ Ахметова сообщил, что бизнесмен намерен инициировать арбитраж против России с требованием компенсировать ущерб от потерянных активов на территориях Донецкой и Луганской народных республик.