Ринат Ахметов решил подать иск против России о компенсации ущерба за активы в Донбассе

Ахметов решил подать еще один иск против России о компенсации ущерба

Бизнесмен требует от России возмещения ущерба, нанесенного в 2014–2017 годы, речь идет о металлургических и энергетических предприятиях, а также недвижимости, в том числе «Донбасс Арене»

Ринат Ахметов (Фото: Thomas Trutschel / photothek.net / imago-images.de / Global Look Press)

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов инициирует арбитраж против России с требованием компенсировать ущерб от потерянных активов на территориях, где находятся Донецкая и Луганская народные республики, говорится на сайте принадлежащего ему холдинга SCM. В какой суд будет подано заявление, не уточняется.

В компании заявили, что речь идет о десятках предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов и недвижимости, среди них — Енакиевский металлургический завод, «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит», учебно-тренировочная база «Кирша» и «Донбасс Арена», в строительство которой вложили более $400 млн.

Ахметов требует компенсировать ущерб, который Россия, по его словам, нанесла с 2014 по 2017 год. Полученные деньги он намерен направить на восстановление Украины.

Летом 2022 года бизнесмен подал против России иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявив, что требует компенсацию за пострадавшие промышленные предприятия, в том числе завод «Азовсталь» (им владеет принадлежащая Ахметову группа «Метинвест»). В Кремле в ответ на это напомнили, что Россия вышла из-под юрисдикции суда.

В октябре иски в ЕСПЧ по тем же причинам подали 16 предприятий «Метинвеста». Как заявили в группе, из-за действий России она не может использовать свои активы в коммерческих целях и получать доход. В интервью итальянской Il Secolo гендиректор «Метинвеста» Юрий Рыженков оценил убытки в «десятки миллиардов евро».

Ахметову принадлежат 100% акций SCM. Основные акционеры «Метинвеста» — SCM (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%). Прошлым летом глава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Гуменьюк сообщила украинскому Forbes, что медиахолдинг бизнесмена «Медиа Группа Украина» передал государству лицензии на все свои телеканалы и печатные СМИ. Выход из медийного бизнеса Ахметов объяснял принятым в 2021 году законом об олигархах.

В прошлом году после начала боевых действий на Украине состояние Ахметова сократилось с $13,7 млрд до $4,4 млрд. По оценке американской редакции Forbes, сейчас стоимость активов Ахметова составляет $5,7 млрд, он остается богатейшим украинцем.