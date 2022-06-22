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Военная операция на Украине ,  

Хуснуллин уточнил свои слова о продолжении работы «Азовстали»

Вице-премьер Марат Хуснуллин: на «Азовстали» могут быть созданы промпарк или место отдыха
Вице-премьер считает, что на месте комбината, который несколько месяцев был заблокирован с находящимися внутри его помещений украинскими военными, может быть создан промышленный парк или организовано место отдыха
Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Металлургический комбинат «Азовсталь» может продолжить работу в качестве промышленного парка, на его территории может также быть создано место для отдыха жителей Мариуполя. Об этом в Telegram-канале написал вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в российском правительстве, в том числе, сферу строительства.

«Важный вопрос, что делать с заводом «Азовсталь». Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу, как промышленный парк или место отдыха, но конечно уже не как металлургический комплекс», — написал чиновник.

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По его словам, в правительстве есть планы по «запуску экономики региона», ремонту дорог, восстановлению и строительству жилья. «Могу сказать, что строители уже приступили к конкретным действиям и реализуют ранее принятые решения — строим больницу, восстанавливаем сети и жилые микрорайоны», — добавил он.

Также, по словам вице-премьера, российские власти оценивают возможность усиления портовых мощностей Мариуполя, развития туризма в регионе и определяют приоритеные направления бизнеса для оказания поддержки. «В ближайшее время мы основные параметры мастер-плана утвердим», — сказал Хуснуллин.

Ранее в интервью телеканалу «Россия 24» Хуснуллин заявил, что завод «Азовсталь» «останавливать не нужно», так как на нем работают 12 тыс. человек. При этом власти ДНР говорили о том, что разрушенный во время боевых действий завод восстанавливать. не будут.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Азовсталь восстановление проект Марат Хуснуллин производство металлургия

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