«Азовсталь» передадут в управление Корпорации развития Донбасса

Металлургический комбинат «Азовсталь» (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Российские власти решили передать мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь» в доверительное управление Корпорации развития Донбасса. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил председатель правления корпорации Андрей Шпиленко.

Решение принято «коллегиальным органом, который был определен правительством и который возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин».

Корпорация развития Донбасса была создана в ДНР прошлым летом. Ее задачи — «обеспечение высокого темпа восстановления и развития социально-экономического потенциала республики», реализация инвестиционных проектов и стимулирование инвестиционной деятельности.

Корпорация подала заявку на создание на территории предприятия индустриального промышленного технопарка и экопромышленного парка. Сначала территорию разминируют, после чего будет начат аудит.

«Когда мы поймем и получим профессиональное экспертное заключение как наиболее целесообразно расчищать территорию, мы будем приглашать резидентов — компании, которые будут локализовать там свои предприятия. Прежде чем определить в какой локации будут промышленные парки, мы приняли для себя решение провести конкурс на архитектурно-градостроительное решение», — рассказал Шпиленко.

Российские войска установили полный контроль над Мариуполем, в том числе над «Азовсталью», в прошлом мае. Украинские военные держали оборону города 86 дней. Бойцы, которые были заблокированы на заводе, вышли с его территории и сдались в плен (в июне 95 военных вернули Киеву в результате обмена). Завод «Азовсталь» считался одним из крупнейших металлургических предприятий Украины и входил в состав металлургического дивизиона группы «Метинвест», основные акционеры которой группа СКМ Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского. Производственные мощности позволяли предприятию производить до 5,7 млн т чугуна, 5,3 млн т конвертерной стали и 4,7 млн т готового проката в год.

Хуснуллин в прошлом июне говорил, что теперь для промзоны рассматриваются разные варианты: «Азовсталь» сможет продолжить работу в качестве промышленного парка или места отдыха для жителей Мариуполя, «но, конечно, уже не как металлургический комплекс».

В августе Минобороны России заявило, что большинство крупных промышленных объектов Мариуполя разминировано.

Владелец холдинга SCM украинский бизнесмен Ринат Ахметов инициировал арбитраж против России с требованием компенсировать ущерб от потерянных активов на территориях Донецкой и Луганской народных республик.