ООН после слов Подоляка призвала избегать «неконструктивной риторики»

Фархан Хак (Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Global Look Press)

ООН во всех конфликтах призывает избегать риторики, которая не способствует урегулированию, заявил на брифинге заместитель представителя генсека организации Фархан Хак. Трансляция шла на YouTube-канале ООН.

«Конечно, не только в этой ситуации (на Украине. — РБК), но и в любой ситуации военного времени существует риторика от разных сторон. Мы не отвечаем на нее. Однако мы призываем во всех этих ситуациях избегать неконструктивной риторики», — сказал он в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать недавнее заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Подоляк 18 мая написал в Twitter: «Да, Украина ненавидит вас. Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. Да, с вами не о чем говорить. <...> Да, Украина достанет каждого из вас, юридически или физически».

Подоляк назвал «истерическими» озвученные Россией в ООН обвинения в разжигании ненависти в адрес начальника украинской разведки Кирилла Буданова. Тот на прошлой неделе в ответ на вопрос о причастности Киева к убийству журналистки и дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной сказал: «Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины». Позже он уточнил, что его слова вырезали из контекста и он имел в виду «россиян, которые являются военными преступниками».

Российская сторона распространила в Совбезе ООН письмо постпреда Василия Небензи, в котором слова Буданова названы «вопиющим примером ненавистнических высказываний» и «подстрекательства к насилию по национальному признаку». Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал избегать «разжигающей» риторики. «Я не могу верифицировать заявления, которые были сделаны, но я могу сказать вам, что мы выступаем против любых терактов, кто и где бы их ни осуществлял», — заявил он 17 мая.