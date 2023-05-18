ООН после слов Подоляка призвала избегать «неконструктивной риторики»
ООН во всех конфликтах призывает избегать риторики, которая не способствует урегулированию, заявил на брифинге заместитель представителя генсека организации Фархан Хак. Трансляция шла на YouTube-канале ООН.
«Конечно, не только в этой ситуации (на Украине. — РБК), но и в любой ситуации военного времени существует риторика от разных сторон. Мы не отвечаем на нее. Однако мы призываем во всех этих ситуациях избегать неконструктивной риторики», — сказал он в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать недавнее заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка.
Подоляк 18 мая написал в Twitter: «Да, Украина ненавидит вас. Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. Да, с вами не о чем говорить. <...> Да, Украина достанет каждого из вас, юридически или физически».
Подоляк назвал «истерическими» озвученные Россией в ООН обвинения в разжигании ненависти в адрес начальника украинской разведки Кирилла Буданова. Тот на прошлой неделе в ответ на вопрос о причастности Киева к убийству журналистки и дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной сказал: «Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины». Позже он уточнил, что его слова вырезали из контекста и он имел в виду «россиян, которые являются военными преступниками».
Российская сторона распространила в Совбезе ООН письмо постпреда Василия Небензи, в котором слова Буданова названы «вопиющим примером ненавистнических высказываний» и «подстрекательства к насилию по национальному признаку». Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал избегать «разжигающей» риторики. «Я не могу верифицировать заявления, которые были сделаны, но я могу сказать вам, что мы выступаем против любых терактов, кто и где бы их ни осуществлял», — заявил он 17 мая.