Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии по видеосвязи

Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая поучаствует в саммите G7 онлайн, сообщает Kyodo со ссылкой на правительство Японии.

Саммит G7 в японском городе Хиросима будет проходить с 19 по 21 мая. В «Большую семерку» помимо Японии входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Канада. В саммите также примут участие делегации из Австралии, Бразилии, Вьетнама и других стран.

Заместитель руководителя офиса Игорь Жовква говорил, что личное участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите не исключено, но все будет зависеть «от ситуации на поле боя». В свою очередь источники Kyodo в японском правительстве исключили возможность личного визита Зеленского.

Японский премьер Фумио Кисида пригласил Зеленского на мероприятие, когда сам приезжал с визитом в Киев в марте. Тогда Зеленский принял приглашение и пообещал принять участие в онлайн-формате.

Reuters писал, что на майском саммите страны «Большой семерки» объявят о новых санкциях против России: ужесточат меры за обход ограничений, введут новые санкции против энергетического сектора и ограничат экспорт из страны. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что, если будет введен полный запрет на экспорт российских товаров, Москва ответит прекращением импорта по «наиболее чувствительным для G7 категориям» и зерновая сделка закончится.

Financial Times сообщала, что лидеры стран «семерки» намерены обсудить на встрече в Хиросиме идею Зеленского о саммите мира по Украине. Потенциальный саммит, участие России в котором не предусмотрено, будет нацелен на продвижение так называемой формулы мира Зеленского, представленной прошлой осенью и состоящей из 10 пунктов. Она предусматривает вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл этот проект Зеленского нереалистичным.