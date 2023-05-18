Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии по видеосвязи

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 86,5 (-1,08) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 80,04 (-0,73) Инвестиции, 16:39
Выше ожиданий: чем удивит квартал небоскребов на северо-востоке Москвы Недвижимость, 19:05
Новый этап развития: как изменится рынок NFT в 2023 году Крипто, 19:04
Качественный контакт: зачем страховой компании экосистема Тренды, 19:04
Доцента МГУ Лобанова после обыска и задержания отпустили как свидетеля Политика, 19:03
В каких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа. Карта Общество, 19:01
Huawei представила смарт-часы и планшет: как они выглядят и сколько стоят Life, 18:47
В Калининграде начали сносить Дом Советов Политика, 18:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МЧС опровергло прорыв украинских диверсантов в Белгородской области Политика, 18:33
Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии по видеосвязи Политика, 18:32
Сборная Швеции забросила семь шайб Венгрии на ЧМ по хоккею Спорт, 18:28
Рогов сообщил об обстреле Токмака Политика, 18:25
Подведены итоги конкурса ЯRUS Mini apps Пресс-релиз, 18:21
Эстония исключит из-под санкций по ВНЖ ряд студентов и врачей из России Политика, 18:16
Экс-представитель Джонсона рассказал, как тот хотел «дать в глаз» Макрону Политика, 18:14
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии по видеосвязи

Kyodo: Зеленский примет участие в саммите G7 21 мая в онлайн-формате
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая поучаствует в саммите G7 онлайн, сообщает Kyodo со ссылкой на правительство Японии.

Саммит G7 в японском городе Хиросима будет проходить с 19 по 21 мая. В «Большую семерку» помимо Японии входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Канада. В саммите также примут участие делегации из Австралии, Бразилии, Вьетнама и других стран.

Заместитель руководителя офиса Игорь Жовква говорил, что личное участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите не исключено, но все будет зависеть «от ситуации на поле боя». В свою очередь источники Kyodo в японском правительстве исключили возможность личного визита Зеленского.

Японский премьер Фумио Кисида пригласил Зеленского на мероприятие, когда сам приезжал с визитом в Киев в марте. Тогда Зеленский принял приглашение и пообещал принять участие в онлайн-формате.

Reuters писал, что на майском саммите страны «Большой семерки» объявят о новых санкциях против России: ужесточат меры за обход ограничений, введут новые санкции против энергетического сектора и ограничат экспорт из страны. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что, если будет введен полный запрет на экспорт российских товаров, Москва ответит прекращением импорта по «наиболее чувствительным для G7 категориям» и зерновая сделка закончится.

Financial Times сообщала, что лидеры стран «семерки» намерены обсудить на встрече в Хиросиме идею Зеленского о саммите мира по Украине. Потенциальный саммит, участие России в котором не предусмотрено, будет нацелен на продвижение так называемой формулы мира Зеленского, представленной прошлой осенью и состоящей из 10 пунктов. Она предусматривает вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл этот проект Зеленского нереалистичным.

Читайте на РБК Pro
Битва на ложках: как вывести видеоигру на рынок Китая
Игры, квесты, книги: как мотивировать ребенка на уборку
Ребенок просит завести питомца: как принять решение
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Теги
Персоны
Владимир Зеленский саммит Япония G7
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
CNN узнал, что ЕС не включит «Росатом» в 11-й пакет санкций
Политика
В США сообщили о работе над ужесточением санкций против России
Политика
EUobserver узнал о послаблениях в санкциях для ухода компаний из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter