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МИД объяснил взаимностью ограничения на счета посольства Финляндии

Захарова: Россия ввела зеркальные ограничения на использование счетов финского посольства
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Россия ограничила использование счетов финских диппредставительств в ответ на аналогичные меры со стороны Хельсинки, заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она напомнила, что российские дипломатические учреждения могут в Финляндии пользоваться счетами только в одном банке.

Ранее 17 мая о заморозке финских счетов в России сообщил МИД Финляндии. В посольстве Финляндии в Москве РБК информацию подтвердили и сказали, что связались с российской стороной. Дипмиссия назвала ситуацию с заморозкой счетов серьезной и напомнила, что «в соответствии со ст. 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства».

В январе Хельсинки сообщил, что из-за санкций против России в ответ на военную операцию на Украине в стране были заморожены российские активы на сумму €187 млн. «Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность», — уточнил представитель МИД страны Пиа Саариваара.

1 мая в посольстве России в Финляндии заявили, что база двустороннего сотрудничества между двумя странами разрушена по вине финской стороны. По мнению дипломатов, в отношениях России и Финляндии наступили «новые политические реалии», после того как страну приняли в НАТО в апреле 2023 года. Однако, по словам дипломатов, экономическое и торговое сотрудничество было нарушено раньше.

Президент России Владимир Путин после того, как Финляндия заявила о желании вступить в Североатлантический альянс, сказал, что отказ страны от традиционной политики нейтралитета и вступление в НАТО являются ошибкой, поскольку никаких угроз безопасности Хельсинки со стороны России не существует. Он добавил, что изменение внешнеполитического курса страны может «негативно сказаться на российско-финляндских отношениях».

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Финляндия МИД Мария Захарова посольство
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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