Власти Финляндии показали забор на границе с Россией

Фото: Twitter погранслужбы Финляндии

Пограничная служба Финляндии опубликовала кадры результатов возведения забора на границе с Россией. Фотографии опубликованы на странице ведомства в Twitter.

Стену начали возводить в Пелколе в Иматре на востоке страны. На российской стороне здесь расположен КПП Светогорск, что в 50 километрах от Выборга.

Сообщается, что на заборе также появится колючая проволока. Работы планируется завершить летом.

Строительство забора началось в феврале этого года. Тогда отмечалось, что к июню планируется возвести «тестовый» участок длиной три километра и стоимостью €6 млн. На этом участке власти проверят, выдержит ли забор зимние морозы, снеговые нагрузки или «возможное скопление людей, прибывающих с востока».

В ноябре правительство Финляндии предложило выделить €139 млн ($143,4 млн) на строительство ограждения вдоль части границы страны с Россией. При этом планируется оградить только 10–20% границы (ее общая протяженность — 1,3 тыс. км), то есть около 130–260 км.