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МИД Финляндии сообщил о заморозке банковских счетов посольства в России

МИД Финляндии: Россия заморозила банковские счета финских диппредставительств
Банковские счета посольства Финляндии в Москве и генерального консульства в Петербурге заморожены, сообщил МИД страны. Там назвали ситуацию «серьезной» и заверили, что изучают ее
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Посольство Финляндии в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия заморозила счета финских дипломатических представительств в России, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на МИД страны.

«Министерство иностранных дел подтверждает, что счета финских дипломатических представительств в России были заморожены и не могут быть использованы», — сообщило издание.

Речь идет о посольстве Финляндии в Москве и генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

«Ситуация серьезная, и этот вопрос изучается», — цитирует издание сообщение МИД Финляндии, полученное по электронной почте.

В посольстве Финляндии подтвердили РБК блокировку счетов и сообщили, что связались с российской стороной. «В соответствии со ст. 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства. В общем, в дипломатии соблюдается принцип взаимности», — добавили в диппредставительстве.

В январе 2023 года МИД Финляндии сообщил, что в рамках санкций против России, введенных из-за боевых действий на Украине, в стране заморожены российские активы на сумму €187 млн.



«Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность», — сообщил представитель МИД страны Пиа Саариваара.

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РБК направил запрос в МИД и в посольство Финляндии в России.

1 мая 2023 года в посольстве России в Финляндии заявили, что база двустороннего сотрудничества между двумя странами разрушена по вине финской стороны. Дипломаты утверждали, что в отношениях двух стран наступили «новые политические реалии», после того как Финляндию приняли в НАТО в 2022 году. Однако экономическое и торговое сотрудничество было нарушено раньше, уточнили в посольстве.

«На практике к моменту присоединения Хельсинки к альянсу база некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами уже была практически полностью разрушена усилиями финской стороны», — уточнили в посольстве.

Так, по данным Росстата, в 2021 году внешнеторговый оборот России и Финляндии составил более $13 млрд. Двусторонний товарооборот в 2023-м может уменьшиться до $4,9 млрд, заявлял торговый представитель России в Хельсинки Антон Логинов.

В апреле 2023 года прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России. Как рассказал тогда глава российской дипмиссии Сергей Андреев, посольство получило уведомление от прокуратуры о том, что средства перечислены на счета прокуратуры.

Позже банк Santander уведомил дипмиссию о прекращении сотрудничества и закрытии счета. По словам посла, речь идет о «значительных средствах», которые находились на счетах как в долларах США, так и в польских злотых. Он оценил произошедшее как «грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях».

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Финляндия банковские счета посольства
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