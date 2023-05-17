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Посольство Финляндии назвало «серьезной» ситуацию с блокировкой счетов

Посольство Финляндии: ситуация с блокировкой счетов представительств страны серьезная
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ситуация с заморозкой банковских счетов представительств Финляндии в России серьезная, сообщили РБК в посольстве Финляндии.

«Мы можем подтвердить, что банковские счета представительств Финляндии в России заморожены, и мы не можем распоряжаться средствами на них. Ситуация серьезная и в настоящее время вопрос выясняется. Финляндская сторона связалась с российскими органами власти», — сказали в посольстве.

В дипмиссии Финляндии отметили, что «в соответствии со ст. 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства». Кроме того, посольство подчеркнуло, что «санкции Европейского союза не направлены против посольств и консульских учреждений Российской Федерации».

17 мая МИД Финляндии сообщил о заморозке Россией банковских счетов посольств в стране. Речь идет о посольстве Финляндии в Москве и генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

В январе 2023 года МИД Финляндии сообщал, что в рамках санкций против России, введенных из-за боевых действий на Украине, в стране заморожены российские активы на сумму €187 млн. «Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность», — говорил представитель МИД страны Пиа Саариваара.

1 мая 2023 года в посольстве России в Финляндии говорили, что база двустороннего сотрудничества между двумя странами разрушена по вине финской стороны. В дипмиссии утверждали, что в отношениях двух стран наступили «новые политические реалии» после принятия Финляндии в НАТО в 2022 году. «На практике к моменту присоединения Хельсинки к альянсу база некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами уже была практически полностью разрушена усилиями финской стороны», — отмечали в посольстве.

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Финляндия посольство дипмиссия Россия новости
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