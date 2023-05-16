Синод РПЦ поблагодарил Путина за возвращение «Троицы» и раки Невского

Икона Андрея Рублева «Троица» (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Синод Русской православной церкви (РПЦ) выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за передачу церкви иконы Андрея Рублева «Троица» и раки (саркофага, где хранились мощи) князя Александра Невского. Об этом говорится в журнале Синода.

Синод постановил «выразить глубокую благодарность» Путину за решение о возвращении РПЦ этих реликвий. Орган считает этот шаг «актом справедливости» и «важнейшим действием по укреплению духовного единства народа России».

«Будучи размещены в храмах, святыни становятся открытыми для усиленной богослужебной молитвы верующих, особенно необходимой в сложные для Отечества времена», — говорится в решении Синода.

Накануне РПЦ сообщила, что «Троица», которая хранилась в Государственной Третьяковской галерее, будет передана церкви по решению Владимира Путина. В сообщении говорилось, что глава государства принял это решение «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». 4 июня, на Троицу, образ выставят для поклонения в храме Христа Спасителя, а после проведут реставрацию и доставят икону в Троице-Сергиеву лавру.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил решение Путина тем, что «Троица» — это «большая святыня, которую укрывать в фондах музея не совсем соответствует чаяниям наших верующих». В ответ на вопрос о том, советовался ли президент с культурным сообществом, он заявил, что решение было скоординировано с теми, «с кем было необходимо».

10 мая директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подписал договор с патриархом Московским и всея Руси Кириллом о передаче раки Александра Невского церкви. Экспонат должны перевезти из музея в Александро-Невскую лавру.

Эрмитаж оставил за собой право разорвать договор в одностороннем порядке, если Александро-Невская лавра нарушит требования по условиям хранения раки. В Минкультуры пообещали следить за сохранностью раки. Такое же обещание дал председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Он заверил, что рака и «Троица» будут храниться в соответствии с требованиями музеев.