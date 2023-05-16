Песков объяснил передачу «Троицы» Рублева РПЦ

Икона «Троица» Андрея Рублева - святыня для большинства православных, поэтому из «гуманитарных соображений» президент принял решение передать ее РПЦ, пояснил Песков

Икона Андрея Рублева «Троица» (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Решение передать икону «Троица» Андрея Рублева Русской православной церкви (РПЦ) было принято из «гуманитарных соображений», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Икона является большой святыней, которую укрывать в фондах музея не совсем соответствует чаяниям наших верующих», — пояснил он.

Песков заверил, что решение было скоординировано с теми, «с кем было необходимо», отвечая на вопрос, советовался ли глава государства с культурным сообществом.

На вопрос, планируется ли передача других реликвий РПЦ, он сказал, что ему об этом не известно.

15 мая РПЦ сообщила, что «Троица», которая хранилась в Государственной Третьяковской галерее, будет передана церкви по решению Владимира Путина.

В сообщении говорилось, что глава государства принял это решение в ответ на многочисленные просьбы верующих.

Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заверил, что икону будут хранить в соответствии с требованиями специалистов Третьяковской галереи.

Сначала икона будет выставлена для поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, потом ее перевезут в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Искусствоведы не раз выступали против хранения «Троицы» вне созданных в галерее специальных условий. Летом 2022 года икону привезли в Троице-Сергиеву лавру в специальной капсуле-витрине. В Третьяковской галерее сообщили, что перевозка была организована «с соблюдением всех необходимых предосторожностей». В то же время «МК» со ссылкой на письмо тогдашней главы Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, что музей выступал против перемещения иконы из-за ее чрезвычайной ветхости.