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Песков объяснил передачу «Троицы» Рублева РПЦ

Песков объяснил передачу «Троицы» Рублева РПЦ святостью реликвии для верующих
Икона «Троица» Андрея Рублева - святыня для большинства православных, поэтому из «гуманитарных соображений» президент принял решение передать ее РПЦ, пояснил Песков
Икона Андрея Рублева &laquo;Троица&raquo;
Икона Андрея Рублева «Троица» (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Решение передать икону «Троица» Андрея Рублева Русской православной церкви (РПЦ) было принято из «гуманитарных соображений», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Икона является большой святыней, которую укрывать в фондах музея не совсем соответствует чаяниям наших верующих», — пояснил он.

Песков заверил, что решение было скоординировано с теми, «с кем было необходимо», отвечая на вопрос, советовался ли глава государства с культурным сообществом.

На вопрос, планируется ли передача других реликвий РПЦ, он сказал, что ему об этом не известно.

15 мая РПЦ сообщила, что «Троица», которая хранилась в Государственной Третьяковской галерее, будет передана церкви по решению Владимира Путина.

В сообщении говорилось, что глава государства принял это решение в ответ на многочисленные просьбы верующих.

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Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заверил, что икону будут хранить в соответствии с требованиями специалистов Третьяковской галереи.

Сначала икона будет выставлена для поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, потом ее перевезут в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Искусствоведы не раз выступали против хранения «Троицы» вне созданных в галерее специальных условий. Летом 2022 года икону привезли в Троице-Сергиеву лавру в специальной капсуле-витрине. В Третьяковской галерее сообщили, что перевозка была организована «с соблюдением всех необходимых предосторожностей». В то же время «МК» со ссылкой на письмо тогдашней главы Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, что музей выступал против перемещения иконы из-за ее чрезвычайной ветхости.

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Виктория Громова Виктория Громова
Дмитрий Песков РПЦ Андрей Рублев икона верующие
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