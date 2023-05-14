В Эрмитаже назвали условия передачи раки Александра Невского РПЦ
В музее Эрмитаж назвали условия передачи РПЦ саркофага, в котором хранились мощи Александра Невского.
«Свято-Троицкая Александро-Невская лавра обязуется создать определенный специалистами Государственного Эрмитажа температурно-влажностный режим, включая специальную витрину. <...> Передача мемориального комплекса гробницы Александра Невского будет осуществлена только после утверждения Эрмитажем наличия условий, обеспечивающих его сохранность», — сказали в музее.
В Эрмитаже добавили, что в случае нарушения требований по условиям хранения саркофага «декларируется возможность одностороннего разрыва договора по инициативе музея».
В музее также отметили, что основную часть гробницы передадут до 1 декабря 2023 года, остальную — по завершении реставрации, проводимой Эрмитажем с 2011 года.
10 мая директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подписал договор с патриархом Московским и всея Руси Кириллом о передаче саркофага. Экспонат должны перевезти из музея в Александро-Невскую лавру.
В декабре 2021 года патриарх Кирилл призывал вернуть саркофаг князя из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру ради «восстановления исторической справедливости».