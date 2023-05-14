В Эрмитаже назвали условия передачи раки Александра Невского РПЦ

В Эрмитаже назвали условия для передачи гробницы Александра Невского РПЦ

Представители духовенства в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в момент вскрытия раки Александра Невского, Санкт-Петербург, 12 мая 1922 г. (Фото: Карл Булла / РИА Новости)

В музее Эрмитаж назвали условия передачи РПЦ саркофага, в котором хранились мощи Александра Невского.

«Свято-Троицкая Александро-Невская лавра обязуется создать определенный специалистами Государственного Эрмитажа температурно-влажностный режим, включая специальную витрину. <...> Передача мемориального комплекса гробницы Александра Невского будет осуществлена только после утверждения Эрмитажем наличия условий, обеспечивающих его сохранность», — сказали в музее.

В Эрмитаже добавили, что в случае нарушения требований по условиям хранения саркофага «декларируется возможность одностороннего разрыва договора по инициативе музея».

В музее также отметили, что основную часть гробницы передадут до 1 декабря 2023 года, остальную — по завершении реставрации, проводимой Эрмитажем с 2011 года.

10 мая директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подписал договор с патриархом Московским и всея Руси Кириллом о передаче саркофага. Экспонат должны перевезти из музея в Александро-Невскую лавру.

В декабре 2021 года патриарх Кирилл призывал вернуть саркофаг князя из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру ради «восстановления исторической справедливости».