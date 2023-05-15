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Минкультуры пообещало следить за обеспечением сохранности раки Невского

Минкультуры пообещало следить за сохранностью раки Александра Невского после передачи РПЦ
Сначала в Троицкий собор Александро-Невской лавры перенесут из Эрмитажа деревянные элементы саркофага князя, после этого переместят саму серебряную раку, в которую потом поместят мощи Александра Невского, пояснили в ведомстве
Серебряная рака Александра Невского
Серебряная рака Александра Невского (Фото: Михаил Голуб / wikimedia.org)

Минкультуры продолжит следить за сохранностью раки святого князя Александра Невского, которую перенесут из Эрмитажа в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

«Общим решением Министерства культуры Российской Федерации, Государственного Эрмитажа и Русской православной церкви рака вернется на свое историческое место спустя 101 год. При этом Министерство культуры будет продолжать следить за неукоснительным соблюдением мер сохранности выдающегося шедевра русского искусства XVIII века», — заверили там.

Передача саркофага будет происходить в два этапа. Сначала в Троицкий собор перенесут деревянные элементы памятника. Их планируется перевезти к 12 сентября — к празднику перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Петербург. После этого переместят саму серебряную раку весом полторы тонны, в которую потом поместят мощи (возвращены РПЦ в 1989 году. — РБК) князя. Перенести раку планируется до конца 2023 года. Мемориальный комплекс будет установлен в Благовещенской церкви.

Перед перемещением раки в Троицком соборе обеспечат необходимый для сохранности памятника температурно-влажностный режим. «Режимы посещения собора и специальные технические условия по сохранению раки будут согласованы с экспертами», — сообщили в Минкультуры.

В ведомстве отметили, что речи об отчуждении саркофага из музейного фонда не идет: его передают Русской православной церкви во временное пользование на 49 лет.

«Для мониторинга сохранности объекта культурного наследия будут проводиться регулярные проверки со стороны экспертов», — пообещали в министерстве.

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Серебряная рака для мощей Александра Невского была изготовлена по указанию дочери Елизаветы Петровны и установлена в Александро-Невском монастыре в 1750 году. В 1922 году мощи князя были изъяты из саркофага, а саму гробницу передали на хранение в Эрмитаж. Сотрудники музея несколько раз спасали раку от уничтожения: первый раз — в 1922 году, когда ей грозила передача комиссии «Помощи голодающим», второй — в 1930 году, когда комиссия Госфонда потребовала передать саркофаг для переплавки в пользу нужд государства, третий — в начале Великой Отечественной, когда рака была эвакуирована в Свердловск. В 1949 году гробницу после реставрации вернули в экспозицию Эрмитажа. В 2011–2019 годах была проведена еще одна масштабная реставрация раки.

Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) пообещал, что рака Александра Невского и икона «Троица» преподобного Андрея Рублева, которую передадут церкви из Третьяковской галереи, будут храниться в соответствии с требованиями музеев.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский говорил, что в РПЦ должны «воссоздать те уникальные условия состояния воздуха, которые созданы огромным трудом в Эрмитаже», без чего «хрупкая гробница погибнет». В случае нарушения условий хранения музей может в одностороннем порядке разорвать договор о передаче.

Церковь получит «Троицу» Рублева по решению президента Владимира Путина, оно было принято «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих», сообщали в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Искусствоведы неоднократно высказывались против хранения образа вне музея из-за угрозы его порчи. После временного пребывания иконы в Троице-Сергиевой лавре летом прошлого года искусствовед Ксения Коробейникова со ссылкой на «Протокол заседания расширенного реставрационного совета» утверждала, что после возвращения в Третьяковку на «Троице» было обнаружено 61 «существенное изменение». Музей в ответ попросил «воздержаться от каких-либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла».

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Теги
Елена Чернышова
Минкультуры Александр Невский Эрмитаж
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